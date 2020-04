Mladý grafik Sokolov. To je název soutěže, kterou vyhlásil Městský dům kultury Sokolov pro ty, které baví malování, kreslení či práce v grafických programech.

Pat a Mat, ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

Úkolem je navrhnout plakát ke svému libovolnému oblíbenému filmu a poslat ho do MDK. „Výherci, kterého vybere odborná porota, pustíme vybraný film jen a jen pro něj! Pokud bude chtít, může si vzít i kamaráda, ale protentokrát bude patřit kinosál jemu. Navíc vybrané plakáty vyvěsíme ve foyer 4K 3D kina Alfa,“ přiblížil ředitel MDK Sokolov Ladislav Sedláček, jaká odměna čeká výherce. Věková hranice účastníků soutěže je omezena 18 lety. Své výtvory posílejte v libovolném formátu, ty namalované nebo nakreslené vyfoťte a originál si schovejte pro případné vystavení. Soubory posílejte do 15. května na e-mailovou adresu: sokolovmdk@gmail.com. Do předmětu uveďte „Soutěž Mladý grafik“ a nezapomeňte připsat jméno, příjmení a věk. „Zaslané plakáty budeme vkládat do alba Soutěž Mladý grafik 2020 na stránce Mladý grafik Sokolov,“ doplnil ředitel Sedláček.