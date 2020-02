„Nepříznivé sněhové podmínky, teplá fronta a déšť nás donutily až téměř k tomu nejhoršímu možnému scénáři, zrušení 49. ročníku Karlova běhu,“ poukázala Ondrová. Nakonec se však i počasí umoudřilo a seslalo na Boží Dar pořádnou lavinu bílé radosti. „Vypadá to, že někdo nad naším oblíbeným závodem drží pomyslnou ochrannou ruku. Vše se v dobré obrátilo, přišlo ochlazení a s ním i silné sněžení,“ radovala se nad přívalem sněhu ředitelka Karlova běhu. I předpověď na další dny slibuje sněžení, což potěšilo nejen organizátory.

„V tuto chvíli nedokážeme říci, jak to bude vypadat s tratěmi a jestli bude dostatek sněhu pro původně naplánované tratě, nebo zda budeme muset improvizovat, ale můžeme slíbit, že uděláme maximum pro to, aby závod proběhl a proběhl fantasticky,“ slibuje Ondrová závodníkům, kteří v sobotu 15. a neděli 16. února na Boží Dar dorazí. Zájemci mohou stále využít levnější startovné, je dále k dispozici online až do středeční půlnoci, tedy do 12. února.