94. Karlovarská dvojnásobná míle v režii valacha Wilantose

Výsledky dostihů:

1. dostih: Denihilonihil (ž. V. Korečková), Nombeko (ž. M. Zatloukal), Nuteki (ž. M. Hrouda).

2. dostih: Dragon Arrow (ž .V. Korečová), Hofergirl (am. A. Lebdušková), Tropical Bond (am. J. Fabris).

3. dostih: Forte (ž. M. Hrouda), Rabbit Power (ž. J. Chaloupka), Dontellyourmother (ž. I. Janáčková).

4. dostih: Wilantos (ž. P. Foret), Lady In Pink (L. Fialová), Containment (ž. I. Janáčková).

5. dostih: Ilias (am. A. Lebdušková), Arkadag (L. Charvát), Vadetaberry (žk. M. Novák mladší).

6. dostih: Lalita (ž. A. Florian), Lewis Gal (T. Mášová), Lysyanargent (žk. Z. Jeníčková).

7. dostih: Dabing (ž. V. Korečková), Bonanza Gold (ž. M. Havelková), Dumon Roclay (žk. M. Novák mladší).