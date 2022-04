„Hodnotí se to krásně, byla to nádhera, takhle jsme si to představovali,“ rozplýval se po třetí semifinálové bitvě kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer. A měl k tomu řádný důvod. Pod jeho taktovkou tým od úvodního míče na palubovce dominoval a hosté z Odolky jen horko těžko hledali účinný recept. „Zahráli jsme všechny tři zápasy konstantně, vyrovnaně,“ chválil si Pfeffer.