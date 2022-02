Závěr setu však patřil Varům, které dokráčely do výhry 25:20, když ho ukončil esem Vašina. „Rozhodoval lepší servis na straně Karlovarska,“ řekl k prvnímu setu kapitán Českých Budějovic Petr Mach.

I do druhého setu naskočily Vary dobře, když si postupně vytvořily čtyřbodový náskok, který ale záhy Budějovice vymazaly. Tým z lázní poté několikrát soupeři z jihu Čech odskočil na rozdíl dvou bodů, ale ani to mu nestačilo. Naopak Jihostroj se mohl opřít o servis, ze kterého vytěžil šest přímých bodů, a to se promítlo i do hry, když si vypracoval čtyřbodový náskok, který nakonec uhájil, když proměnil svůj třetí setbol a po výhře 25:21 vyrovnal na 1:1 na sety.

„Jihostroj začal riskovat na servisu,“ narážel smečař Varů Lukáš Vašina na důležité okamžiky druhé sady. Třetí sada přinesla vyrovnanou partii, ve které si držely Vary až dvoubodový náskok do stavu 12:10. Poté Jihostroj manko smazal a naopak šel do dvoubodového trháku. Ten nakonec dokázalo Karlovarsko smazat za stavu 22:22. Koncovku setu však dokázaly přetavit ve výhru 25:22 České Budějovice, které šly do vedení 2:1 na sety.

I do čtvrtého setu vkročili lépe hráči Budějovic, ale Vary dokázaly přehoupnout díky čtyřem bodům v řadě skóre na svou stranu 5:3. Tím se Karlovarsko nastartovalo k velkému obratu, a to se odrazilo i na bodovém zisku, když si postupně vytvořilo až desetibodový náskok, který přetavilo v jednoznačnou výhru 25:17, čím vyrovnalo na 2:2 sety.

Do zkrácené hry naskočili hráči z jihu Čech velmi dobře, když si vytvořili náskok 3:0. Karlovarsko ho dokázalo vymazat, ale posléze šel Jihostroj do dalšího tříbodového trháku v rozhodujícím setu. I tentokrát dokázaly Vary manko smazat a vyrovnat na 12:12. Dotřetice utekl Jihostroj Varům na rozdíl dvou bodů, na které již soupeř z lázní nedokázal odpovědět a prohrál po velké bitvě 13:15.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 2:3 (25:20, 21:25, 22:25, 25:17, 13:15).