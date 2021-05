Deník vám exkluzivně přináší pocity čerstvých mistrů UNIQA extraligy:

„Titul pro mě znamená splnění jednoho z mých cílů. Rád bych ho získal i příští sezonu.“ Patrik Indra, 23 let, univerzál.

„Obrovská radost a zadostiučinění za všechnu práci, kterou volejbalu věnuji a obětuji po celý život na úkor rodiny a svého volného času." Marcel Lux, 26 let, smečař.

„Byla to moje první zlatá medaile v kariéře. Mistrovský titul je pro mě důkazem, že tvrdá práce se vyplatí, i když to trvá čtrnáct let.“ Marc Wilson, 29 let, blokař.

„Obrovskou úlevu po celé, psychicky náročné sezóně. Je to odměna, kterou jsme si odpracovali.“ Daniel Pfeffer, 31 let, libero.

Mistři UNIQA extraligy ve volejbale mužů.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

„Titul je pro mě velice cenný, je to něco, co se nevyhrává snadno, ale když už se to vyhraje, tak to stojí za to. Jsou to momenty, které se nedají popsat, jsem strašně rád za tenhle titul, protože to pro mě byl jeden z mých snů, který se mi právě splnil.“ Lukáš Vašina, 21 let, smečař.

„Titul pro mě znamená splněný sen, už jako malý kluk jsem si přál jednou vyhrát a teď se to povedlo! Zároveň je to pro mě motivace do budoucna.“ Martin Kočka, 22 let, nahrávač, libero.

„Titul pro mě znamená moc a hlavně je pro mě velmi cenný! Tato sezona byla kvůli covidu ještě náročnější než kterákoli předešlá, když byla i přerušená, proto jsem moc rád, že jsme to všichni jako tým zvládli, vytrvali a zaslouženě vybojovali titul.“ Radek Baláž, 19 let, blokař.

„Titul je pro mě odmala můj sen. Je to pro mě první velké utvrzení v tom, že to, co děláme, tak děláme dobře, a z toho mám největší radost.“ Vojtěch Patočka, 28 let, blokař.

„Je to něco výjimečného, protože když vyhraješ titul, tak to znamená, že jsi nejlepší v dané zemi. V mém případě je to jedenáctý titul v kariéře, v Čechách třetí, takže určitě má svou váhu, jelikož to bylo v Karlových Varech. Tady musím říct, že jsem Jakubovi Novotnému slíbil při podpisu kontraktu, že vyhrajeme titul, kvůli tomu jsem do Karlovarska přišel. Jsem strašně rád, že jsem slib splnil, a mohu v klidu odejít.“ Lukáš Ticháček, 39 let, nahrávač a kapitán.

„Titul pro mě znamená zatím největší životní úspěch. Byl to krásný pocit, držet pohár nad hlavou.“ Daniel Římal, 24 let, univerzál.

„Nejlepší odměna za tvrdou práci, která vás motivuje pokračovat.“ Lukasz Wiese, 28 let, smečař.

„Je to něco úžasného. Je to jako impuls, který člověka donutí se posouvat dál a chtít vybojovat další, nejlépe v základní sestavě.“ Martin Fišer, 21 let, smečař.

„Znamená pro mě zlatou tečku za celou touto těžkou sezonou, přes všechny zákazy, testování, tréninky jsme to zvládli a dokázali vyhrát titul.“ Tomáš Houda, 20 let, smečař.

„Titul je dokonalou tečkou za sezónou. Je to uznání, že jste byli nejlepší v sezóně i jako jednotlivec, že jste měli velmi dobrou sezónu. O to se každý rok snažíte, takže v tomto smyslu je to dokonalý pocit.“ Wessel Keemink, 27 let, nahrávač.

„Titul je pro mě odměnou pro celý klub. Cítím obrovskou radost za všechny hráče, kteří tvrdě makali celý rok, a pro spoustu z nich je to první mistrovský titul v jejich kariéře.“ Ondřej Hudeček, 39 let, manažer klubu.

„Titul pro mě znamená úžasné zhodnocení dvouletého snažení, tvrdé práce a vynaloženého úsilí všech hráčů a dobrovolníků.“ Zdeněk Sklenář, 35 let, asistent trenéra a statistik týmu.

„Titul znamená ocenění celoroční práce a obrovský úspěch pro celou organizaci.“ Jiří Novák, 46 let, hlavní trenér.