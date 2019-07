Atleti na postupových místech

Cheb – Mladí atleti chebského Unionu úspěšně bojují v krajském mistrovství o postupy do vyšších soutěží. Mladší žactvo má nakročeno do finále Západočeského mistrovství družstev a starší do republikového finále.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

V dalším kole, které bylo na pořadu v Karlových Varech, se v mladších žákyních nejlépe dařilo trojnásobné vítězce Barboře Škardové – ve výšce l.44 cm, v dálce 4.19 a v kouli 10.08 (nový rekord Unionu). Gabriela Farářová vyhrála 60 m (8.53), Nina Peterková zvítězila v osobním rekordu 300 m (46.01), a ještě brala body za druhé místo na 60 m 8.61. Lucie Mašková běžela výborně 60 m překážek (10.54), ještě přidala body i za skok daleký 4.19 m. Dařilo se i dvěma předžákyním, které posílily tým mladších žákyň a vytvořily si svoje osobní maxima. Martina Kapicová na 60 m (9.05) a 300 m (48.62) a Kateřina Čadová na 800 m (2:49.54 min). Velkou parádu předvedla vítězná štafeta na 4x 60 m (Peterková, Skalová, Mašková), když časem 32.41 sek. překonala osm let starý rekord Unionu a zvítězila. Mezi opory mladších žáků patřil překvapivý vítěz běhu na 800 m Alexandr Kula (2:36.81), stejně jako vítěz na 60 m překážek Jan Švěňka (11.00). Nejdále ve skoku dalekém doletěl Štěpán Němeček na 423 cm. Martin Aust byl druhý na 300 m (46.37). U starších žákyň patří k nejlepším Linda Ubryová, která vyhrála 300 m (44.34), krok s ní držela druhá na 60 m Adéla Králová (8.30), Viktorie Babyncová rovněž druhá na 300 m (45.08) a dobré je i její třetí místo na 800 m (2:39.94). Na 4x 60 m potvrdily i starší žákyně (Babyncová, Králová, Ubryová, Hejdová), že štafetám se v Chebu hodně věnují, což potvrdilo prvé místo v jejich letošním nejlepším čase 31.83 sek. Starší žáci ve své výkonnosti pokulhávají za ostatními kategoriemi, tak pouze vítěz na 100 m přek. (18.69) Jakub Vojíř a třetí na 300 m (40.42) a pátý na 60 m (8.05) Tomáš Čada snesou přísnější měřítko. Na Kamzíku se konaly závody pro tisíc běžců Přečíst článek ›

Autor: Redakce