Nejlépe si v ní vedl ostřílený mazák a rodák z Nových Hamrů Michal Novák, jednička mužské reprezentace, který absolvoval nejen Světový pohár, ale také Tour de Ski a mistrovství světa, kdy na všech podnicích byl řádně vidět.

„Konečně se podíval do nejlepší desítky, začal pravidelně dojíždět do dvacítky nebo třicítky a sbíral body. Dokázal bodovat v každém sprintu, do kterého nastoupil, což je podle mě fantastické,“ shrnul sezonu v podání Nováka reprezentační trenér Vasil Husák.

O svých sprinterských dovednostech pak dal řádně vědět světové špičce běžeckého lyžování Ondřej Černý. I on si na nedostatek závodů nemohl vůbec stěžovat, když absolvoval Světový pohár, mistrovství republiky, mistrovství světa do 23 let a mistrovství světa dospělých či Tour de Ski.

Největší úspěchy si připsal Černý na mistrovství U23, kde obsadil ve sprintu celkové sedmé místo, k tomu pak přidal ve své netradiční disciplíně, a to distančním závodu s intervalovým startem na patnáct kilometrů klasicky, 21. místo a tím potěšil i svého reprezentačního kouče.

„Největší překvapení je umístění Ondry Černého,“ pochvaloval si umístění karlovarského běžce na lyžích reprezentační kouč Martin Koukal.

Neztratil se však ani Kryštof Zatloukal, který proháněl během mistrovství republiky českou špičku, když si na své konto připsal v kategorii juniorů dvě zlata a stejný počet přidal do své sbírky i v Českém poháru dospělých a juniorů. K tomu jako bonus přidal účast na mistrovství U23 a juniorů, kde dosáhl na dvě umístění v elitní čtyřicítce.