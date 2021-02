Běžci Slovanu Zatloukal a Černý se představí na mistrovství U23 a juniorů

Hned několik zástupců LK Slovan Karlovy Vary vyrazilo do finského Vuokatti, kde se od 9. do 14. února uskuteční mistrovství světa závodníků do 23 let a juniorů. Česko bude ve Skandinávii reprezentovat celkem sedmnáct sportovců, které doprovodí devět členů realizačního týmu.

Jednu velkou premiéru si odbude na mistrovství juniorský reprezentant Kryštof Zatloukal z LK Slovan Karlovy Vary. | Foto: Deník / Daniel Seifert

V závodech do 23 let budou Česko reprezentovat Tereza Beranová, Zuzana Holíková, Adéla Nováková, Tomáš Kalivoda, Vladimír Kozlovský, Kim Žalčík a reprezentant LK Slovan Karlovy Vary Ondřej Černý. Na startu juniorských závodů pak budou Jolanta Byrtus, Nela Půbalová, Tereza Prokešová, Eliška Šibravová, Petra Vitáková, Tomáš Lengyel, Martin Kočandrle, Šimon Pavlásek, Jakub Strouhal a za LK Slovan Karlovy Vary Kryštof Zatloukal. BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ: Fantazie. Novák dosáhl ve sprintu na skvělá umístění Přečíst článek › I v realizačním týmu bude mít karlovarský Slovan své zastoupení v podání Miroslava Petráska či Martina Niewiaka, kteří doplní sestavu ve složení Martin Koukal, Radek Šretr, Dušan Kožíšek, Jan Baranyk, Martin Hojdekr, Dušan Augustiňák a Veronika Fílová. Zástupce pak bude mít Slovan i v organizačním táboře mistrovství, když úlohu technického delegáta FIS bude plnit Petr Mach. Závodní harmonogram: 9. února: sprint klasicky (junioři); 10. února: sprint klasicky (U23); 11. února: 10 a 5 km volně (junioři); 12. února: 15 a 10 km volně (U23); 13. února: štafeta 4x 5 3,3 km klasicky (junioři); 13. února: štafeta 4x 5 km klasicky (U23, smíšená); 14. února: 30 a 15 km klasicky (junioři).