Běžecké lyžování: Černý? Sedmý nejlepší sprinter na světě!

Paráda. Reprezentant LK Slovan Karlovy Vary opět potvrdil, že sprint klasickou technikou je jeho doménou. Na mistrovství světa do 23 let ve finském Vuokatti to potvrdil skvělým 7. místem.

Ondřej Černý, reprezentant ČR v běhu na lyžích. | Foto: Czech Ski & Snowboard

Sprint se měl podle původního programu konat už ve středu, kvůli nízkým teplotám ho ale pořadatelé o den odložili. Ani to ovšem závodníky od drsného mrazu neuchránilo, i přes jasné počasí bylo na promrzlém stadionu ve Vuokatti -22 °C! Kromě mrazu se museli porvat závodníci i s náročnou, kopcovitou tratí, která měřila 1400 metrů. Černý opět potvrdil, že kvalifikace mu vycházejí skvěle. Při Světovém poháru v Drážďanech v ní obsadil 2. místo, na mistrovství ČR ji vyhrál a tentokrát si dojel na MS U23 pro 4. místo a mohl tak slavit postup do čtvrtfinále. „S kvalifikací jsem byl spokojen,“ hlásil s úsměvem v cíli Ondřej Černý. Karlovarský rodák měl následné čtvrtfinále od začátku zcela pod kontrolou, jel na prvním místě a do cíle přijel s náskokem. Běžci Slovanu Zatloukal a Černý se představí na mistrovství U23 a juniorů Přečíst článek › „Myslím, že i čtvrtfinále se mi povedlo po taktické stránce, cítil jsem se dobře taky fyzicky. Navíc jsem měl skvělé lyže,“ připomněl s úsměvem svůj doping během další fáze sprintu. V semifinále se pak Černý držel od začátku ve druhé polovině šestičlenné skupiny, vyšel mu ale finiš, ve kterém si dosprintoval pro třetí místo. Ani to mu ale na postup z pozice šťastného poraženého nestačilo, a tak si připsal konečné 7. místo. „Semifinále mě trochu mrzí, protože se mi nepovedlo takticky a příliš dlouho jsem zůstal vzadu,“ přidával svůj pohled na semifinálovou bitvu Černý. „Celkově jsem ale spokojen, protože cílem bylo postoupit do dvanáctky, což se mi podařilo,“ pochvaloval si naplnění předzávodního cíle Ondřej Černý. MS U23/juniorů, sprint klasicky, Vuokatti, U23: 1. Alexander Terentěv (Rus.), 2. Aron Aakre Rysstad (Nor.), 3. Sergej Ardashev (Rus.) … 7. Ondřej Černý, 19. Tomáš Kalivoda.