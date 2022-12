„Dnes je to osobáček, doposud bylo nejlepším patnácté místo, takže to je úplně super,“ uvedl Michal Novák na svazovém webu.

„Je to super. Oproti dřívějším závodům jsem si dobře rozložil tempo, ale vždy to jde o něco lépe. Myslel jsem, že mi do druhého okruhu zbude více energie. Kdybych tam zapracoval, jak jsem si plánoval, možná by to padlo i do desítky,“ doplnil v nahrávce pro média.

Zvítězil domácí favorit Paal Golberg a upevnil si vedení v průběžném pořadí Světového poháru. Novák za ním zaostal o půl minuty.

Druhý skončil další norský běžec na lyžích Didrik Tönsethem, třetí byl Andrew Musgrave z Velké Británie, který se po pěti letech dočkal umístění na pódiu.

„Pole je těsné, je to docela ve vteřinách. Norský tým je na téhle distanci hodně silný. Kdybych byl v desítce, už bych porazil hodně dobrý týpky. I tak jsem ale spokojený. Budeme se snažit dál, abychom jednou ty velké týpky z Norska porazili,“ doplnil závodník Dukly Liberec, který je po osmi závodech Světového poháru v průběžném pořadí s 355 body na devátém místě, jako nejlepší z českých lyžařů-běžců.

„Myslím, že dnes jsem to odhadl dobře, ale samozřejmě to vždy jde o něco líp. Ale i tak si myslím, že to byl super výkon. Lyže byly dneska super – rychlý, dobrý, kvalitní, pohodlný,“ pochválil Michal Novák servismany.

V neděli pak ještě nastoupil na druhém úseku do smíšené štafety na 4x 5 kilometrů, která obsadila 12. místo. Společně s ním běželi Tereza Beranová, Kateřina Janatová a Adam Fellner.