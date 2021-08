FB Hurrican Karlovy Vary – Black Angels 2:6 (0:3, 2:1, 0:2). Branky: 25. Michal Klápa, 40. Daniel Kalaš – 7. Tomáš Hanák, 13. Marek Fryš, 15. Tomáš Čáslava, 31. Jakub Nachtmann, 42. a 50. Filip Folauf. Rozhodčí: Petr Herman, Daniel Nejedlo. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 83.

302 dní, přesně tolik uplynulo od posledního utkání hráčů FB Hurrican Karlovy Vary v hale míčových sportů. Dlouhé čekání však skončilo. V úterý hurricani totiž zahájili skupinovou fázi vrcholové části Poháru Českého florbalu.

Prvním soupeřem, který se karlovarskému týmu postavil do cesty, byli superligoví Black Angels, kteří nakonec potvrdili své kvality a z lázeňského města si odvezli vítězství 6:2.

Karlovarský trenér Martin Kratochvíl vyslal po náročném Czech Open do pohárové bitvy velmi mladý tým, když devět z nich patří mezi juniory, případně k týmu U23.

Hurricani vstoupili do utkání bez ostychu, ale o možnost dostat se do vedení je připravila slabší koncovka. To soupeř z Prahy prokázal své kvality a během první třetiny si vytvořil tříbrankový náskok.

I do druhé části vstoupili hurricani aktivně a tentokrát již byli odměněni i gólově, po skvělém pasu od Jana Bělocha snížil Michal Klápa. Poté se hra na obou stranách trochu otevřela a výsledkem byl čtvrtý gól v domácí síti. Poslední slovo však měli svěřenci Martina Kratochvíla. Padesát vteřin před koncem utekli v oslabení do přečíslení Jiří Šťovíček s Danem Kalašem, párkrát si vyměnili míček a druhý jmenovaný ho uklidil za bezmocného Körbera.

Do třetí třetiny šli Varáci s cílem sebrat poslední zbytky sil a pokusit se zápas ještě zvrátit. To už se ani přes enormní nasazení nepodařilo, naopak Black Angels ukázali zkušenost, přidali ještě dvě trefy a došli si pro výhru 6:2.

Na žádný smutek však nezbývá žádný čas. Již dnes se opět představí florbalisté hurricanů na své palubovce, ve druhém kole Českého poháru přivítají dalšího účastníka Superligy, Fbš Bohemians Praha. Začátek utkání je naplánován na 20.00 hodin v hale míčových sportů.