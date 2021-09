Domácí Vysloužilová dává před obranným valem Zlína míč na Dvořákovou, ta nabíjí Jovičević a její střela končí znovu v brance, 21:20! Čtyři vteřiny do konce tady hosté již nic nestihnou! Radost propuká naplno, obrovská euforie. Kynžvart doslova nakonec urval výhru.

Kynžvartská defenziva pracuje dobře. Prostor se ale nakonec přece jen otevře Štipčákové. Střela… tyč! 15 vteřin do konce. Time.

Time hostí. 47 vteřin do konce. Míč má Zlín. Promění teď hosté další svůj útok ve vítěznou branku?

Zlín má dost času na to, znovu odskočit a dotáhnout zápas na půdě vzdorovitého nováčka do zdárného konce.

Zlín ale kontruje. Tři minuty do konce, zase je to o dva, 18:20.

Zuzánková chytá sedmičku a Weisenbilderová naopak stejnou výhodu proměňuje. Že by přece na závěr drama? Je to pouze o gól 18:19.

Konec zápasu se neúprosně blíží. Pět minut do konce. Domácí aktuálně prohrávají o dvě branky. Diváci se několikrát chytají za hlavu, Königová neproměňuje brejk, Kapusniaková střílí těsně nad, střelu nedostane do branky ani Jovičević, dva dlouhé pasy vystihne zlínská obrana…

Mladý tým ale pracoval neúnavně dál, bez zkušené Patrnčiakové, která sice absolvovala rozcvičení, ale do boje nezasáhla. Další ze zkušených legionářek, Martina Weisenbilderová, hrála po zranění od 5. minuty s velkým sebezapřením.

Po sérii vyloučení a proměněné sedmičce šli ale hosté zpět do vedení. V poločase svítil na světelné tabuli stav 9:10.

Svěřenkyně Petera Sabadky strhávaly po vyrovnávacích gólech soupeře z Valašska vedení na svou stranu až do 24. minuty.

