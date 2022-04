Nedělní mač s Mostem se hrál totiž v chebské hale.

A pokud by se oba celky střetly v této sezoně ještě jednou, šlo by o mistrovský titul, protože Most je po základní části opět nejlepší.

„Budu doufat, že se potkáme ještě jednou,“ řekla 19letá brankářka Adéla Srpová v rozhovoru pro Deník.

Co říkáte na fantastickou jízdu Kynžvartu sezonou?

I pro nás je to překvapení. Myslím, že do půlky sezony mohla být naše výhoda, že nás soupeřky neznaly. Ale my dobré výkony potvrzujeme i nadále. Je to krásné, protože házenou žije celý Kynžvart i okolí. Máme skvělé zázemí a tohle je odměna za všechno, co se tady dělá pro úspěch.

Nakolik je pro vás důležité, že se vám povedlo uhájit druhé místo?

Do vyřazovací části je to pomyslná výhoda, i když play-off bude jiná soutěž, stát se může cokoliv. Ale je důležité, že budeme sérii dohrávat doma. (hraje se pohárovým systémem doma – venku, pozn. aut.) Já si zahraju vyřazovací část poprvé. Je to pro mě nová výzva.

To i proto, že v play-off bývají gólmanky víc vidět?

Je to možné. Určitě je to sledovanější než základní část. Ale výkony gólmanů jdou ruku v ruce s obranou celého mančaftu. Jen když bude kvalitní defenziva a já něco chytím, může se play-off vydařit. Musíme zůstat nohama na zemi a dál bojovat.

Pro vás i klub to bude vrchol v první sezoně mezi elitou…

A odměna pro fantastické diváky. V malé hale dokážou lidi vytvořit neskutečnou kulisu. Pro soupeře to musí být nepříjemné, když mají diváky hned za zády. A pro nás jsou hnací motorem, burcují nás. Je to nádhera.

Jak jste se vůbec ocitla v Kynžvartu?

V mosteckém Baníku jsem prošla dorosteneckými kategoriemi a ještě ve starším dorostu jsem dostala nabídku od Vládi Königa (předseda klubu – pozn. aut.), jestli bych si nechtěla zachytat v Kynžvartu první ligu.

Domluvili jste se hned?

Přednesl mně svoji vizi, která se mi zdála zajímavá, byla to lákavá nabídka. Mám ráda výzvy, chtěla jsem pomoct něco vybudovat, ne přijít k hotovému. To byla hlavní motivace.

Ptám se i proto, že ještě studujete střední školu, jestli to nebyla v tomhle směru pro vás komplikace?

Ano, jsem ve čtvrťáku, školu mám v Mostě, dojíždění je náročné. Ale pokud chcete dělat, co vás baví, a sport milujete, priority si upravíte. Jde to skloubit bez větších problémů.

Takže si umíte představit, že byste v Lázních Kynžvartu zakotvila na delší dobu?

Mým snem je získat s Kynžvartem nějakou trofej. Jsem tady maximálně spokojená, ale jednou bych se chtěla dostat ještě výš.

Povídejte…

Netajím se tím, že bych si ráda vyzkoušela zahraniční angažmá.

Máte nějakou vysněnou ligovou soutěž?

Nemám. Jen bych si chtěla vyzkoušet, jestli mám na to, chytat na profesionální úrovni. Ať už by to bylo Německo, nebo severské země, které jsou moje oblíbené. Ale nebránila bych se ani Maďarsku nebo Francii.

Vy jste i nakoukla do národního týmu. Jak je pro vás lákavá reprezentace?

Je to obrovská čest, vlastně to nejvíc, čeho můžete ve sportu dosáhnout. To bude po klubovém play-off pro mě v této sezoně další meta, juniorské mistrovství světa ve Slovinsku.