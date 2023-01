„Není to ideální,“ přiznal osmnáctiletý útočník Varů Adam Zahraj, že v týmu panuje z poslední příčky, kterou jeho tým drží, velké zklamání. „Pracujeme na tom, abychom získali do konce základní části další body,“ připomněl jeden z nejmladších hráčů Superligy, že hurricani ještě neřekli poslední slovo.

Přitom vstup do nejvyšší florbalové soutěže mužů měli Varáci velmi dobrý, když v úvodním kole porazili Pardubice 5:4. „První zápas byl dobrý, ale poté již ostatní týmy potvrdily své kvality a dávaly nám lekce,“ narážel Zahraj na podstatně zkušenější soupeře. Florbalisté z lázeňského města si tak vybírají během základní části nováčkovskou daň a ta je pro ně někdy až krutá. „Samozřejmě že nás to mrzí, i když jsme věděli, že získávat body bude náročné,“ poukazoval karlovarský mladíček.

Zápas rozhodly brejkové situace, smutnil kouč Varů Mandler

Navíc Karlovy Vary sráží do kolen nejen individuální chyby, ale také herní výpadky, které soupeři gólově trestají. „Bohužel kvůli těmto chybám a výpadkům jsme ztratili dost bodů. Proti aspirantům na titul jsme dělali zbytečné chyby, které nás stály bod, nebo dokonce i plný počet bodů, kdo ví,“ zklamaně se vracel k nepovedeným zápasům. Hurricani však s blížícím se koncem základní části zažívají zmrtvýchvstání. „Naše výkony se zlepšují každým zápasem, tak doufám, že do konce sezóny nějaký ty bodíky ještě urveme,“ přeje si Zahraj důležité bodové zisky, které by jeho tým nastartovaly.

Teď před sebou mají florbalisté z lázeňského města další velkou premiéru. Poprvé se totiž představí před kamerami ČTsport, které budou přenášet v pondělí 23. ledna od 17.00 hodin, jejich domácí bitvu s Vinohrady, které mají na kontě o jedenáct bodů více. „Musíme makat celých šedesát minut, vyvarovat se chyb a ztráty koncentrace a také musíme proměňovat šance, to bude klíčové. Proto budeme potřebovat každého fanouška, který nás bude hnát dopředu pro plný počet bodů,“ burcuje závěrem mladá puška Varů.