Výsledky dostihů:

Cena spol. TIPSPORT (IV. kat., 2.400 m): Arielle (ž. A. Florian), Dancer Of Denali (T. Mášová); Dream Of Love (ž. M. Havelková).

Cena Nadace města Karlovy Vary (III. kat., 1.400 m): Silver Trigger (L. Charvát), Olinka (ž. M. Havelková), Bacora (žk. S. Mokrošová).

Cena primátorky města Karlovy Vary (III. kat., 2.000 m): Maverana (žk. S. Mokrošová), Cats´Agility (ž. M. Hrouda), Dylanka (ž. V. Korečková).

93. Cena města Karlovy Vary – Memoriál Josefa Dolejšího (I. kat., 2.000 m): Rex Of Thunder (ž. M. Demo), Australien (ž. D. Liška), Sparkle Shout (žk. S. Mokrošová).

Dostih amazonek ,Fegentri – Memoriál Ing. Jiřího Chaloupky (IV. kat., 1.600 m): Minchir (am. T. Jedličková), Monjouet (am. A. Collier), Trop (am. L. Rájová).

Cena Hipodrom Holoubek (steeplechase IV. kat., 3.500 m): Ambrosius (ž. R. Benš), Svenson (P. Foret), Little Jane (ž. J. Kašný).

Cena společnosti Jan Becher Karlovarská Becherovka (V. kat., 2.000 m): Hello Bella (žk. S. Mokrošová), Anhor (žk. M. Novák mladší), Gaston (am. M. Luka).