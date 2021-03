OPA Cup. Po tři dny hostila slovinská Pokljuka závody OPA Cupu, které zahrnovaly páteční sprinty, sobotní distanční závody klasicky, v neděli pak uzavřely OPA Cup stíhačky na 10 a 15 kilometrů.

Ondřej Černý, běžec na lyžích LK Slovan Karlovy Vary, si připsal ve sprintu ve slovinské Pokljuce 11. místo. | Foto: Czech Ski & Snowboard

Ve třicetičlenné výpravě trenéra reprezentace do 23 let Martina Koukala nechyběli ani dva reprezentanti karlovarského LK Slovan, Ondřej Černý a Kryštof Zatloukal. Černý, který je sprinterským specialistou, potvrdil své kvality hned při úvodním závodě, když z kvalifikace postoupil z páté příčky. Výborně si Černý vedl i ve čtvrtfinále, které se jelo ve vysokém tempu, a on si připsal druhé místo.