„Určitě je to náročné, ale není to pro nás už žádná novinka, jelikož kdo hraje evropské poháry, tak to takhle má,“ pokyvoval hlavou karlovarský blokař Vojta Patočka nad řádně napráskaným volejbalovým programem, který Karlovarsko v této sezoně absolvuje.

Do pohárové bitvy, která se hraje pouze na jedno utkání, kdy vítěz zamíří do Final Four a naopak poražený se s pohárem rozloučí, budou vstupovat volejbalisté z lázeňského města s extraligovou porážkou z Českých Budějovic, kde prohráli 2:3 na sety.

„Prohra v tiebreaku mě mrzí, ale taky jsme se tam nemuseli vůbec prokousat. Budějovice hrály bez chyb a my jsme nepředvedli to, co jsme zvládali proti nejlepšímu týmu na světě,“ narážel Patočka na poslední domácí vystoupení v prestižní Lize mistrů, ve kterém Karlovarsko řádně zatopilo po skvělém výkonu favorizované polské Zakse, jíž nakonec podlehlo v pětisetové bitvě 2:3.

Bude rozhodovat dobré načasování formy, zdraví a touha družstva, míní Hudeček

Teď před sebou má Karlovarsko další velkou výzvu, když v jeho sbírce chybí právě trofej pro vítěze Českého poháru. První krok, který bude postupový mezi nejlepší čtyřku, musí udělat před svými fanoušky, ale na postup si dělá zálusk i výběr pražských Lvů.

„Bude to náročný zápas a pořádně se na něj připravujeme,“ upozorňoval Patočka, že kouč Varů Jiří Novák nenechává nic náhodě. „Letos se hraje čtvrtfinále jen na jeden zápas, tak musíme udělat první krok a projít přes Prahu, abychom Český pohár vyhráli, jelikož žádná oprava není,“ připomněl blokař Karlovarska změnu herního řádu, když se předchozí ročníky hrály na dvě vítězná utkání.

A pro výběr z města minerálních pramenů to bude velká motivace. „Karlovarsko Český pohár ještě nevyhrálo a je to jeden z vrcholů sezony, takže motivaci určitě máme,“ podotkl Patočka. Po vystoupení v poháru pak čeká Karlovy Vary poslední vystoupení v Lize mistrů, když se ve středu 25. ledna představí od 20.30 hodin na palubovce belgického Menenu. Karlovarsko si již před koncem Ligy mistrů zajistilo postup do čtvrtfinále Poháru CEV a za svým vystoupením mezi volejbalovou smetánkou by chtělo udělat vítěznou tečku.

Fantazie. Vary pošilhávaly po skalpu Kedzierzyn-Koźle, nakonec braly cenný bod

„Bylo by to krásné, ale nebude to lehké, jelikož hráči Menenu nejsou žádná ořezávátka, a navíc budou hrát doma, nicméně už se na zápas v Belgii těším,“ připomněl Patočka sílu domácího prostředí, na které bude belgický výběr spoléhat.