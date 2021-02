Do lázeňského města tak zamířila osmička extraligových týmů, mezi kterými nechyběl obhájce loňského prvenství České Budějovice, ale ani další účastníci loňského Final Four, Karlovarsko, VK Kladno a Liberec, které pak doplnily Beskydy, Brno, Ústí nad Labem a Lvi Praha.

ČTVRTFINÁLE

Vše odstartovaly čtvrtfinálové souboje a hned ten první málem přinesl na úkor favorizovaných Jihočechů překvapení, když České Budějovice udolaly výběr Beskyd až v dramatické koncovce zkrácené hry 3:2 na sety, po čemž zamířily do semifinále.

„Nebylo to určitě pro nás lehké utkání,“ přiznával po napínavém souboji kapitán Jihostroje Filip Rejlek. „Jsme rádi, že jsme postoupili, ale bylo to trápení,“ narážel trenér Českých Budějovic René Dvořák na více než vyrovnanou partii s týmem Beskyd.

Právě výběr z Valašska se blýskl v lázeňském městě kvalitním výkonem, kterým favorita z jihu Čech řádně potrápil. „My jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů v téhle sezóně,“ měl jasno i přes porážku kapitán Beskyd Tomáš Široký.

„Mrzí mě, že jsme nedokázali pátý set vyhrát, protože jsme předváděli dobrý volejbal. Hodně jsme bojovali, dobře jsme bránili,“ litoval po vyřazení z poháru trenér Beskyd Jakub Salon.

Ve druhém čtvrtfinálovém souboji pro změnu tvrdil roli favorita Liberec, který se střetl s řádně omlazeným týmem Brna. Výběr zpod Ještědu ale nepřipustil v této bitvě žádné překvapení a dokráčel bez větších problémů k výhře 3:0 a postupu do semifinále.

„Jsem strašně rád, že jsme postoupili, papírové předpoklady hrály pro nás,“ usmíval se spokojeně po utkání liberecký kapitán Jan Štokr. „Obdiv patří i Ondrovi Markovi, který dává šanci mladým z Brna, aby si zkusili extraligu a pohár,“ vysekl nebývale poklonu soupeři liberecký univerzál. „Já jsem spokojen, že jsme postoupili do semifinále. Využili jsme celou šíři kádru a myslím, že se toho všichni zhostili velice dobře,“ pochvaloval si nasazení svého výběru liberecký trenér Michal Nekola.

VK Dukla Liberec. Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

„Já jsem čekal od mladších hráčů v našem týmu trochu víc bojovnosti a nasazení,“ přiznával zklamání po vyřazení trenér Brna Ondřej Marek. „Byli zbytečně zakřiknutí a byl u nich respekt, protože na tréninku už to vypadá výrazně lépe,“ krčil rameny Marek.

„Liberec ukázal, proč hraje na špici. My jsme hráli variantu s mladým nahrávačem, tam vázla trochu přesnost a Liberec zaslouženě vyhrál,“ přidával svůj pohled na utkání kapitán Brna Michal Hrazdíra.

Ve třetí čtvrtfinálové bitvě se proti sobě postavili Karlovarsko a Lvi Praha. Volejbalisté z lázeňského města vsadili v tomto duelu na servis a vyplatilo se, dokráčeli k zaslouženému postupu do semifinále, když vyhráli bez větších potíží 3:0 na sety.

„Z naší strany to bylo docela dobré. Dobře jsme podávali, ale chybělo nám hodně bloků a nebyla žádná obrana v poli, ale Praha nám pomohla, takže jsem rád za ten postup,“ radoval se po utkání karlovarský kapitán Lukáš Ticháček. „Udělali jsme si to zbytečně těžší. Měli jsme v určitých fázích být agresivnější, a to hlavně na bloku,“ přemítal, co zlepšit v další fázi Českého poháru, trenér Karlovarska Jiří Novák.

Pražští Lvi, kteří vyhlásili letos atak na trofeje, tak poprvé vyšli naprázdno. „Domácí celkově hráli konsolidovanější volejbal než my, a proto vyhráli,“ poukazoval po utkání kapitán Lvů Jakub Janouch. „Tyhle zápasy rozhoduje podání a v těch byli domácí lepší,“ připomněl trenér Lvů Tomáš Pomr, co ve čtvrtfinálové bitvě rozhodovalo.

VK ČEZ Karlovarsko. Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

Jak čtvrtfinále Českého poháru začalo, tak i skončilo. Ústí nad Labem totiž slavilo triumf a posléze i postup přes Kladno až po zkrácené hře, když vyhrálo 3:2 na sety.

„Cenné vítězství, Kladno hrálo skvěle hlavně na servisu, nám nešel příjem a trápili jsme se na bodovkách. Jsme strašně rádi, že jsme vyhráli,“ usmíval se spokojeně po zápase kapitán Ústí nad Labem Lukáš Bartůněk. „Máme radost z výhry a z postupu,“ doplnil svého kapitána trenér Ústí Lubomír Vašina.

Loňský finalista z Kladna se tak s pohárem rozloučil již ve čtvrtfinále. „Hrozné zklamání,“ hledal marně slova po vyřazení kapitán Kladna Adam Zajíček. „Nebyli jsme schopni dodržet taktiku, kterou jsme si stanovili před utkáním, a za to pykáme,“ zlobil se po vystoupení s Ústím nad Labem kladenský trenér Milan Fortuník.

SEMIFINÁLE

Druhý hrací den, který se nesl v duchu semifinále, zahájila bitva mezi českobudějovickým Jihostrojem a libereckou Duklou. Tento vyrovnaný souboj rozhodly nakonec dramatické koncovky, které lépe zvládli volejbalisté Liberce, a po výhře 3:1 na sety tak vyřadili obhájce loňského triumfu z jižních Čech.

Ve druhém semifinálovém souboji se proti sobě postavily Karlovarsko a Ústí nad Labem, tedy velké překvapení volejbalové sezony. Vary neponechaly nic náhodě a od úvodního setu si šly za vítězstvím, což se jim povedlo, vyhrály 3:0 na sety. Tím navíc prodloužily domácí neporazitelnost v letošní volejbalové sezoně, když dosáhly na třináct výher v řadě za sebou, a zaslouženě tak postoupily do finále Českého poháru.

Český pohár v Karlových Varech. Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

FINÁLE

Finálový souboj o vítěznou trofej se odehraje dnes od 17.40 hodin v hale míčových sportů, za dohledu televizních kamer ČT sport.

Výsledkový servis Final eight Český pohár

Čtvrtfinále:

VK Jihostroj České Budějovice – Black Volley Beskydy 3:2 (13:25, 25:23, 25:17, 26:28, 15:13).

České Budějovice: Michálek, Todua, Schouten, Zmrhal, Ondrovič, De Amo, libero Kryštof (stř. Stoilovič, Rejlek, Šulista, Polák).

Beskydy: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník (stř. Benda, Čechmánek, Mišek).

Volejbal Brno – VK Dukla Liberec 0:3 (12:25, 18:25, 19:25).

Brno: Tesař, Drahoňovský, Jakubec, Chevalier, Hrazdira, Pražák, libera Špelda, Lžíčař (stř. Jirásek, Janečka, Kočvara).

Liberec: Šulista, Veselý, M. Kriško, T. Kriško, Leikep, Kovalchuk, libero Kopáček (stř. Štokr, Srb, Krajčovič, Shafranovich, Šábrt, Suda).

VK ČEZ Karlovarsko – VK Lvi Praha 3:0 (25:22, 25:19, 25:23).

Karlovarsko: Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Ticháček, Lux, libero Pfeffer (stř. Vašina).

Lvi: Špulák, Mihajlović, Paták, Nedeljkovič, Janouch, Skakić, libero Ježek (stř. Smith, Pliasetskyi, J. Toman ).

SK Volejbal Ústí nad Labem – Kladno volejbal cz 3:2 (25:21, 23:25, 25:23, 20:25, 15:12).

Ústí nad Labem: Beer, Bartůněk, Bornemann, Tibitanzl, Kramar, Parraguirre, libero Kořínek (stř. Kasan, Kobolka, Vodvárka).

Kladno: Kraffer, Zajíček, Křesťan, Hýský, Kyjanica, Palgut, libero Kunc (stř. Mikulenka).

Semifinále:

VK Jihostroj České Budějovice – VK Dukla Liberec 1:3 (23:25, 23:25, 26:24, 18:25).

České Budějovice: Stoilović, Ondrovič, De Amo, Michálek, Todua, Schouten, libero Kryštof (stř. Polák, Zmrhal, Piskáček).

Liberec: Leikep, M. Kriško, T. Kriško, Krajčovič, Kovalchuk, Šulista, libero Kopáček (stř. Shafranovich, Štokr, Srb, Suda).

VK ČEZ Karlovarsko – SK Volejbal Ústí nad Labem 3:0 (25:20, 25:18, 25:22).

Karlovarsko: Indra, Wiese, Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, libero Pfeffer (stř. Římal, Vašina, Keemink, Baláž).

Ústí nad Labem: Beer, Bartůněk, Bornemann, Tibitanzl, Kramar, Parraguirre, libero Kořínek (stř. Kobolka, Lank, Kasan).