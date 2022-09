Reprezentantky USK Praha nemají v nejvyšší soutěži družstev dlouhodobě konkurenci a loni získaly už jedenatřicátý mistrovský titul. Tým, jehož největšími oporami by měly být úspěšné reprezentantky Lada Vondrová s Amálií Švábíkovou a plejáda silných sprinterek, to však letos nemusí mít vůbec jednoduché. Vítězkami základní části extraligy se totiž stal ambiciózní výběr AK Škoda Plzeň, jehož atletky loni získaly stříbro a letos by rády na trůnu vystřídaly. Pokud by se to týmu okolo Terezy Petržilkové či Lindy Suché mělo někdy podařit, tak je to letos. Situace vypadá otevřenější než v minulých letech.