Druholigový zápas fotbalového Baníku Sokolov deset let nazpět. Po tvrdém souboji na hřišti letí ze strany "chytráků" z tribuny na hřiště rádoby vtipné poznámky směrem k "tmavšímu" hráči soupeře. Všeobecné veselí, starší muž si ještě zkontroluje jestli měl jeho výkřik dostatečný úspěch. Přeci jen má ale jednoho oponenta, o kousek dál se zvedá ze sedačky s protichůdnou poznámkou asi dvacetiletý mladík. V té době hráč sokolovské juniorky - Jaroslav Oláh.

Dnes už fotbal nehraje. Po intermezzu v Anglii před pár lety pověsil kopačky definitivně na hřebík. "Na fotbal jsem zanevřel, přestal mě bavit, neměl jsem na něj už ani kila. Občas se na něj ještě podívám, ale tenhle sport už mi nic neříká," sděluje.

V minulém roce Jaroslav Oláh prorazil do povědomí široké veřejnosti ve zcela jiném oboru, jako úspěšný zpěvák v televizní soutěži Superstar. "Skončil jsem na 20. místě, otevřelo mi to spoustu dveří. Myslím si, že to pro mě byla jenom dobrá zkušenost," míní.

Ostatně hudba je jeho velkým koníčkem. "Naplno jsem se jí ale začal věnovat až rok zpátky. Sám nevím jaký styl dělám, dělám prostě hudbu, která mě baví. Jeden track udělám RMB, druhý funky, další den třeba nějaký pop. Takže se vůbec nespecifikuju nějakýma hranicema hudby, já prostě nedělám styl, ale dělám hudbu," vysvětluje.

Teď mikrofon odloží a vymění také publikum. V sobotu čeká zpěváka a bývalého fotbalistu chránič na zuby a malé MMA rukavice. Oláh má na programu bitvu v kleci. Na galavečeru organizace IAM. Navíc s velmi zajímavým soupeřem, kontroverzním a "velkohubým" Filipem Grznárem. "Byl mi nabídnut jako soupeř, tak jsem ho vzal, protože si myslím, že na to mám," vysvětluje proč na duel kývl.

Jeho soupeř proslul i protiromskými výroky. To Jaroslav Oláh neřeší, stejně jako případný předzápasový trash talk. "Je to pro mě v tuhle chvíli pouze můj sportovní soupeř, uvidíme 13. listopadu. Jestli k tomu patří předzápasová šou nevím, já to beru opravdu s pokorou, protože ten sport mám rád," zůstává v klidu.

V bojových sportech není úplným nováčkem, jak by se mohlo na první pohled znát. "Skoro jedenáct let jsem boxoval. S MMA jsme začal před dvěma lety v Elite gymu v Chodově u Michaela Madeje," prozrazuje Jaroslav "Gpy" Oláh, který momentálně žije v Praze a tak si ho pod ruce převzal David Vyvážil na další výborně adrese, v RPG gymu. "Šance máme oba stejné. Jde o to, co tomu člověk obětuje. Já si věřím na sto procent, myslím, že do toho dávám úplně všechno pro to, abych ho porazil," hlásí před sobotní bitvou v pražském Kongresovém centru.

A pokud bude Jaroslav "Gpy" Olah na galavečer cestovat z rodného Chodova, mohl by něco přihodit na benzín dalšímu bojovníkovi z tohoto malého města mezi Karlovými Vary a Sokolovem, který se v Praze představí - legendě českého MMA Jaroslavu "Číňanovi" Poborskému.