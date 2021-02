I na jeho bodový apetit jeho spoluhráči hodně spoléhali, když v sázce byl volejbalový trůn. Samotné utkání ale načali lépe volejbalisté zpod Ještědu, kteří nedali v první sadě Karlovarsku žádnou šanci.

Marcel Lux, smečař VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

„V prvním setu hrál Liberec výborně na servisu a v obraně na síti. V poli nás prakticky nepustil do ničeho, nemohli jsme se odrazit od žádné činnosti,“ vracel se k neúspěšnému vstupu do utkání Marcel Lux.

Pokud Vary pomýšlely na triumf v základní části, musely bezpodmínečně vyhrát za tři body.

„Po prvním setu jsme si řekli, že začínáme znovu a musíme změnit herní projev a být razantnější v útoku,“ přibližuje taktiku po prohrané první sadě slovenský čahoun. Vyplatilo se. Karlovarsko ve druhém setu dokázalo vyhrát, a tím vyrovnalo na 1:1 na sety. „Postupně jsme našli recept na soupeřovu obranu, k tomu jsme zlepšili i přihrávku,“ pochvaloval si šestadvacetiletý volejbalista.

Karlovarsko posléze ovládlo i zbylé dva sety, které urvalo ve svůj prospěch v koncovce, čímž dosáhlo na důležitou výhru 3:1 na sety.

„Liberec celý zápas tlačil do servisu, věděli jsme, že jim to nemůže celý zápas vydržet,“ narážel Lux na hlavní zbraň soupeře. „Každý set jsme v podstatě urvali v koncovce,“ připomněl Lux vyrovnanost zápasu.

Pro Vary to byla po návratu z náročných zápasů v Lize mistrů malá volejbalová pohádka, jak to bývá, s dobrým koncem. „Myslím si, že nám Liga mistrů velmi pomohla, co se týká zkušeností. Dokázali jsme je nyní zužitkovat,“ chválil si forvard Karlovarska.

A nebylo divu. Karlovarsko podruhé za sebou ovládlo základní část extraligy. Letos to bylo jen o pověstný chlup, když před druhými Českými Budějovicemi, se kterými shodně nasbíralo 55 bodů, vyhrálo rozdílem jednoho setu.

„V důležitých momentech jsme hráli s rozvahou a chladnou hlavou,“ hledal Lux rozdíly, které Karlovy Vary dotáhly k cenné výhře. „Nebylo to určitě jednoduché utkání,“ má jasno hráč Karlovarska.

Karlovarsko tak splnilo svůj první dílčí cíl, tím bylo vyhrát první část extraligy, a přidalo k tomu i menší bonus, když udrželo v jedenácti duelech domácí neporazitelnost. Jenže další cíle, které mají karlovarští volejbalisté před sebou, budou ještě náročnější.

„Cíl jsme splnili, ale ta nejtěžší část sezony nás teprve čeká,“ naráží Lux nejen na rozhodující bitvy v rámci Českého poháru, ale také blížící se play-off extraligy.

„Naší výhodou může být, že jsme zvyklí na velkou porci zápasů, ale nespoléháme se na to. Máme týden připravit se na první vrchol sezony, kterým je Český pohár,“ vysvětloval smečař Varů.

„Půjdeme od zápasu k zápasu za svým cílem. Bude to náročné, ale všichni se už na to těšíme, každý z nás na to celou sezonu čeká. Jen mě mrzí, že si to s námi nemohou užít i naši fanoušci, ale i na dálku cítíme jejich velkou podporu, za kterou jim děkujeme, jsou fantastičtí,“ dodává závěrem Marcel Lux.