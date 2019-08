1300 účastníků, 404 univerzit, 36 zemí, 4 sporty, 1 akce. Letos se po boku karate, juda a taekwonda poprvé představil i kickboxing pod hlavičkou nejprestižnější organizace WAKO. Nejúspěšnější členkou týmu byla Tereza Cvingerová z Karlovy univerzity (FTVS), která vybojovala zlato v lightcontactu a bronz v pointfightingu. „Jsem hrozně šťastná, že jsem vyhrála a získala historicky první zlatou medaili na univerziádě za kickboxing pro Českou republiku. Původně jsem měla zápasit pouze v lightcontactu, což je disciplína, ve které normálně zápasím, ale rozhodli jsme se, že zkusím i disciplínu pointfighting, kde jsem nečekaně obsadila 3. místo,“ svěřila se Cvingerová, která v lightcontactu na cestě do finále musela přejít přes soupeřku z Černé Hory. „Porazila jsem ji před limitem na začátku druhého kola, kdy po kopu na žebra již nebyla schopna pokračovat,“ líčí česká reprezentantka.

V semifinále Tereza Cvingerová narazila na ruskou reprezentantku, kterou rovněž vyřadila před limitem na technické k.o. Ve finále potom nastoupila proti Chorvatce. „Bojovat proti domácím není nikdy snadné, a pokud chcete zvítězit, musíte opravdu přesvědčit rozhodčí, že jste to vy, kdo má vyhrát. Zápas byl vážně těžký a myslím, že i divácky atraktivní. Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo vyhraje. Naštěstí v posledním kole jsem zápas otočila ve svůj prospěch,“ mohla se radovat studentka Karlovy univerzity, pro kterou to byl v seniorské kategorii první velký úspěch. „Já doufám, že ho zopakuji na podzim na mistrovství světa, tentokrát však v disciplíně fullcontact,“ přeje si.

Tereza Cvingerová teď působí kvůli studiu v Praze, pod vedením reprezentačního trenéra Martina Zavorala, přesto se pravidelně vrací do Chodova za svým druhým trenérem Davidem Hunanyanem. „Chtěla bych poděkovat rodině, všem, co mě na mé cestě provázejí, a také bych chtěla zmínit svůj mateřský klub Samurai Fight Club, díky kterému jsem se k tomuto krásnému sportu dostala,“ vzkázala na závěr.