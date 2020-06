Nikdo totiž ještě před měsícem nevěřil, že by se letos mohli malí fotbalisté mezi sebou utkat. Díky postupnému uvolňování restrikcí spojených s pandemií COVID-19 se vedení FK Ostrov v čele s předsedou Pavlem Bursíkem na poslední chvíli rozhodlo, že akci uspořádá.

„V současné době se však nepodařilo zajistit účast fotbalistů ze sousedního Německa, jelikož tam stále platí přísná opatření, která sportovní setkání zatím nepovolují. Budeme se na ně tedy těšit příští rok a jsme rádi, že na sociálních sítích sdíleli veškeré dění a alespoň takto s námi byli v kontaktu,“ poukazoval na úvod Pavel Bursík, který společně s Ivanem Filipem jedenáctý ročník pořádal, a to společně s MDDM Ostrov. I přesto, že v den sportovní akce od časných ranních hodin nepřetržitě pršelo, dorazilo do Ostrova kolem čtyřiceti fotbalových družstev s hráči ve věku od osmi do třinácti let.

„Zpočátku jsme všichni doufali, že se během dne počasí umoudří, ale déšť byl po celý den velmi vydatný a vytrvalý. Ani to však nezabránilo malým fotbalistům v podávání úžasných fotbalových výkonů,“ pochvaloval si nasazení a bojovnost všech zúčastněných Bursík.

Ostrovský turnaj se odehrál na pěti hřištích za velké podpory rodičů i ostatních fanoušků, kteří je přišli podpořit.

„Věrní příznivci ostrovského fotbalu a fotbaloví trenéři i letos připravili veškeré zázemí na tribunách, v prostorách FK Ostrov nebo v šatnách nedaleké ZŠ Májová,“ připomněl Bursík a rázem připojil: „Nezapomenutelné okamžiky i atmosféru celého turnaje zachytila na svých fotografiích paní Jitka Faktorová a jsou k prohlédnutí na www.ostrovplnyfotbalu.cz nebo na facebookových stránkách FK Ostrov.“

Ani letos nezapomněli organizátoři na bohatý doprovodný program. „Během turnaje se konal fotbalový pětiboj a díky neúnavným maminkám z Ostrova se prodávala bohatá tombola a nechyběly ani tradiční 'Mňamky od mamky', které byly nejen velmi chutné, ale i nápadité a lákavé. Za to patří dík všem, kteří pro tuto příležitost napekli,“ vzkazoval poděkování ostrovským maminkám Bursík. Sám ale ví, že bez sponzorů by se těžko turnaj uskutečnil. „Dík patří také těm, kteří turnaj podpořili nejen svou přítomností, ale především svým partnerstvím, starosta města Ostrov Jan Bureš, Šárka Märzová, ředitelka MDDM Ostrov, pan Říha za společnost Rihar, pan Štěpánek za Elektro S, pan Osička, společnost Next Reality, společnost T-Mobile, firma Müller a Profitech Food, Oma CZ, Liapor, Volksbank, Tesco, Korunní, Jakub Janda, Karlovarský kraj a spousta dalších. Bez jejich rychlé a bezprostřední podpory by se zejména letos nemohl turnaj uskutečnit,“ chválil si vstřícnost sponzorů turnaje Bursík.

Po odehrání zápasů tradičně následovalo velkolepé vyhlášení vítězů a předání cen, pohárů či medailí. „Všichni už byli sice úplně promáčení, ale ani to dětem nepokazilo radost z medailí a pohárů, které si vybojovaly a na které se moc těšily. Trenéři, rodiče i hráči FK Ostrov opět dokázali, že když se chce, všechno jde. Právě díky nim se i letošní, 11. ročník vydařil. Organizace proběhla na jedničku a turnaj se právem řadí mezi ty nejúspěšnější v Česku. Závěrem pak nám všem přejme, ať se příští rok můžeme ve zdraví opět potkat na FK Ostrov a užít Den plný fotbalu,“ dodal závěrem Pavel Bursík.