Na legendární 1 586 metrů dlouhou trať v Lokti zamíří o víkendu, tedy 21. a 22. května, kolotoč mistrovství světa FIM sajdkárkrosu.

Po úvodním podniku v holandském Markelu je v čele šampionátu dvojice Nizozemec Etienne Bax s českým spolujezdcem Ondřejem Čermákem, který bojuje o svůj první titul mistra světa. Na startu se mohou diváci těšit na rekordní počet 42 posádek v MS sajdkárkrosu a 25 posádek v rámci doprovodného ME quadů.

„Loket je ve světě motokrosu fenomén. To, že se nám podařilo sajdkárkros na tuto trať vrátit po 21 letech, je něco, o co jsme usilovali od chvíle, kdy jsme se stali promotéry šampionátu. Pro fanoušky je to jeden z vrcholů domácí motoristické sezony obecně. Pověst této trati a skvělé zázemí přilákaly na start 42 posádek, což je rekordní počet v době po pandemii. A co nás těší, je to, že český fanoušek bude moci fandit Ondřeji Čermákovi, který by mohl udělat právě na domácí půdě další krok k vysněnému titulu. Doufáme, že se vydaří počasí a přijde ho podpořit co nejvíc fanoušků,“ láká na závod Martin Beňa, promotér seriálu.

Ondřej Čermák, který po loňském třetím místě v šampionátu plánoval konec své bohaté kariéry, neodolal nabídce čtyřnásobného mistra světa, Nizozemce Etienna Baxe. Vítězství této dvojice v úvodním podniku v holandském Markelu mu dává naději na zisk titulu mistra světa.

„Připadal jsem si jako ve snu ještě několik dní po závodě. Bylo to pro mne třetí vítězství v kariéře a dalo mi naději, že si splním svůj dětský sen – stát se mistrem světa ve sportu, který miluji,“ vyprávěl v cíli úvodního podniku v Markelu nadšeně Ondřej Čermák. A právě v domácím závodě v Lokti bude chtít udělat další krok ke splnění svého dětského snu.

Závod v Lokti slibuje po dramatech v úvodním podniku další napínavé boje o každý bod. První dvě posádky průběžného pořadí dělí pouhých osm bodů, přičemž dvojici Bax, Čermák bude chtít z čela sesadit estonsko--finská dvojice Kert Varik a Lari Kunnas.

Svůj nejlepší start do sezony zažívá také Brit Brett Wilkinson a do Lokte přijíždí na třetím místě se zkušeným spolujezdcem Joem Millardem. Diváci se mohou těšit i na další podnik EMX Quadcross. Mezi 25 jezdci na startu bude pozornost českých fanoušků upřena na jeden z největších talentů tohoto sportu, teprve 16letého českého jezdce Jana Brhela.

„Návštěvníky čeká kromě atraktivních závodů i bohatý doprovodný program, včetně autogramiády nebo sobotní večerní party, kde se mohou setkat i se samotnými jezdci,“ láká závěrem fanoušky Martin Beňa.