Před 19 lety se v Sokolově zjevil kanadský hokejista Mike Gartner, se svým typickým knírkem a helmou značky Cooper, známý i českým divákům jako soupeř našich reprezentantů v dresu Kanady na Kanadských pohárech nebo mistrovstvích světa. Na hornický západ přijel jako ambasador hokejové křesťanské organizace HMI, jež pomáhá hokejistům bez rozdílu věku na celém světě. Do Sokolova tehdy přivezl několik desítek sad výstrojí pro mládež. Jedna z dovezených hokejek, vlastnoručně podepsaná tímto hráčem, se teď vrací na světlo, bude pomáhat. A nebude zdaleka sama. Je zařazena do aukce, jejíž výtěžek poputuje na pomoc malému Adámkovi z Březové u Sokolova.

Celá akce připomíná tak trochu utrženou lavinu. Předmětů, přesněji řečeno velmi zajímavých předmětů ze sportovního prostředí, od známých hráčů, či dokonce legend se sešlo tolik, že v jednu chvíli musel Petr Neč další příjem zastavit. Jen třídění totiž zabíralo podstatnou část dne. Každodenní, téměř desetihodinová práce.

Ale pojďme postupně.

„Někdy v půlce dubna jsem úplně náhodou viděl v televizi reportáž o Adámkovi. Viděl jsem malého chlapečka, téměř ve věku mé mladší dcerky. V záběrech jezdil po pokoji v malém invalidním vozíčku, ale smál se a vypadal šťastně. Navzdory nemoci, která jej právě na vozíček upoutala. Zprávy nesleduji už delší dobu, a to v souvislosti se současnou epidemiologickou situací. Ničí mě sledovat zdravé, soběstačné lidi, kteří si neustále na něco stěžují omezení, peníze, roušky… Pak jsem ale uviděl Adámka, který je navíc synem policisty a pochází ze Sokolovska. Bylo mi okamžitě jasné, že se nějakým způsobem musím zapojit do jeho boje,“ vysvětluje své pohnutky Petr Neč, učitel na jedné ze základních škol v Karlových Varech a do uplynulé sezony trenér mládeže v hokejovém Baníku Sokolov.

A tak začal „záchrannou misi“, způsobem, který už měl jednou vyzkoušený. „Před 13 lety jsem se vrátil ke své zálibě z dětství sbírání hokejových kartiček. Samozřejmě v mnohem serióznějším pojetí. Byl jsem tehdy v šoku z toho, kam se od 90. let sběratelství posunulo a jak velká u nás existuje komunita sběratelů. Za ty roky už si troufám tvrdit, že patřím do ´tvrdého jádra´. Shodou okolností jsem se před třemi roky dozvěděl, že jeden ze sběratelů má doma dvě tělesně postižené holčičky, které na rehabilitační léčbu potřebují nákladné pomůcky. Tehdy to byl, tuším, speciální tablet. Proto jsem se rozhodl založit na sociální síti skupinu Sběratelé pomáhají!, kde jsem začal dražit své cennější karty, abych výtěžek poté poslal právě jedné z holčiček Julince. Okamžitě to nadchlo ostatní sběratele a ti mi začali naprosto spontánně posílat své karty, abych je také vydražil. Nakonec jsme vybrali zhruba 30 tisíc korun a Julinka se dočkala,“ popisuje Petr Neč.

Když teď sledoval Adámka, pokusil se akci zopakovat, a mírně řečeno povedlo se. „Nicméně se to tak trochu vymklo kontrole. Začaly chodit nejen kartičky, ale i další sběratelské předměty hokejky, dresy, rukavice, puky. Dozvěděli se o nás dokonce i opravdu velmi slavní sportovci, konkrétně hokejisté, tenisté, stolní tenisté, vzpěrači a další, kteří okamžitě nabídli pomoc a své podepsané věci do následných dražeb. Jmenovat mohu třeba Markétu Vondroušovou, Radka Smoleňáka, Jiřího Sekáče, Romana Červenku, Dominika Kahuna a další. Žokej Josef Váňa nám dokonce věnoval svůj bičík, se kterým vyhrál Velkou pardubickou,“ líčí organizátor.

Aukce je teď spuštěna na portálu aukce.tentacle.cz. „Vše ponecháme na tři týdny svému osudu a poté veškerý výtěžek předáme na Adámkův transparentní účet,“ poukazuje na závěr organizátor Petr Neč.