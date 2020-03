„To se však během sezony stává,“ poukázal ostřílený volejbalista. Karlovarsko naposledy prohrálo v rámci UNIQA extraligy s Příbramí, kdy muselo skousnout překvapivou porážku 0:3. „Doufám, že jsme si to vybrali právě teď před play-off a do něj naskočíme opět v plné síle,“ připomněl vrchol sezony, který se mílovými kroky blíží.

Zapracovat však budou muset hráči z Karlových Varů také na servisu, který byl dlouhou dobu jejich největší zbraní. V posledních zápasech však jako by se úspěšný a hlavně obávaný servis v podání Varů vytratil do ztracena. „Pravda je, že se nám servis nedaří ve venkovních zápasech, natož v těch domácích,“ krčil rameny Pfeffer.

„Ale není to jen o servisu,“ přidával. I přesto tým z lázeňského města věří v lepší zítřky, když malou krizí si projdou během sezony i ostatní týmy.

„Nijak se z toho nehroutíme, výpadek formy je během sezony normální, žádný tým se tomu nevyhne,“ vypočítávalo varské libero. Karlovarsko oproti jiným týmům absolvuje v roce 2020 pořádně našlapaný program, kdy střídá hned tři soutěže.

„Shazovat naše neúspěchy v posledních čtrnácti dnech na únavu by byla zbabělost,“ poukázal Pfeffer. „Program je, jaký je, všichni věděli, co nás čeká, a byli jsme na to připraveni,“ připomněl devětadvacetiletý hráč. Karlovarsko čeká ve středu 4. března další důležitá bitva v Challenge Cupu, v němž se v hale míčových sportů postaví od 18 hodin turecké Ankaře, která bude chtít přetavit v lázeňském městě své vystoupení v postup do semifinále, když v prvním utkání prohrály Vary v Turecku 0:3.

„Paradoxně jsme v zápase v Ankaře podali nejlepší výkon z posledních tří utkání, ale bohužel to nestačilo ani na jeden set,“ vracel se k utkání na turecké palubovce. Tým pod taktovkou trenéra Jiřího Nováka se však nevzdává, naopak se chce pokusit o překvapení. „Doma budeme snad silnější a ještě toto čtvrtfinále zdramatizujeme,“ slibuje Pfeffer.