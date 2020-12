Oficiální mistrovství světa vzpěračských juniorů do 17 let mělo hostit Peru. Bohužel covidová situace v Jižní Americe vystavila šampionátu stopku. V Peru se ale nechtěli pořadatelství vzdát, tak světová federace rozhodla, že se uskuteční alespoň Světový pohár. „Bylo to vlastně mistrovství světa s názvem Světový pohár, ten, kdo vyhrál, má normálně titul mistra světa,“ podotýká sokolovský a reprezentační trenér Slavomír Rychnavský.

Závody online

To však nebyl jediný zádrhel. Celá soutěž se totiž konala online. „Hodně lidí si to plete, v Sokolově mě potkávali se slovy, že jsme si udělali hezký výlet do Peru,“ směje se Rychnavský.

Ve skutečnosti ale každý stát vzpíral ve své zemi.

Místo domácího Sokolova Horní Suchá

„My jsme to chtěli uspořádat tady v Sokolově, to se nám bohužel nepodařilo,“ lituje trenér sokolovských vzpěračů. A tak museli vzít borci z hornického západu zavděk azylem na druhém konci republiky, v Horní Suché u Havířova. „Zhostili se toho strašně dobře,“ pokyvuje uznale Rychnavský.

Netradiční soutěž

Online závody byly úplnou novinkou. „Byla tam trochu jiná pravidla než obvykle, hlavně co se týče nástupů na pokusy. Šel se německý styl, tam jdou v lize nejdříve všichni první pokusy, pak jdou všichni druhé pokusy,“ přibližuje trenér.

Bez sledování soupeřů

Právě trenéři tak vůbec neviděli jednotlivé pokusy závodníků. Ty sledoval pouze vyslanec výpravy u monitoru. Pokud zvedali soupeři, naši trenéři se věnovali svým svěřencům v rozcvičovně. „Když skončilo celé první kolo, tak jsme měli jen dvacet vteřin, abychom řekli, kolik půjdeme druhý pokus, a přitom nevíte, kolik půjde soupeř. Při normálních závodech vidíte, na kolik ostatní zvýší, a můžete na to reagovat, teď když jdou dva závodníci stejnou váhu, tak je lepší ten, kdo to zvedne první. Museli jsme předvídat a šli jsme maxima, což se nakonec vyplatilo,“ pokračuje trenér.

Ještě náročnější než pro trenéry byla online soutěž pro samotné závodníky. „Vzpěrač byl v rozcvičovně sám pouze s trenérem, obvyklý mumraj chyběl. Připravovali jsme se na to, že to bude trošku o hlavě, že se s tím kluci musí smířit,“ říká Slavomír Rychnavský.

Netradiční atmosféra

Místo narvané vzpírárny, burcující jednotlivé závodníky, se tak o atmosféru staralo několik jednotlivců, závodníci, ze čtyř kluků byli tři Sokolováci, tři české reprezentantky, prezident svazu, starosta Horní Suché. Přítomna byla televize. „Museli jsme mít povolení od Ministerstva zdravotnictví, od národní sportovní agentury, měřila se teplota, museli jsme splňovat všechny přísné náležitosti,“ poukazuje kouč české juniorské reprezentace.

Sokolovské představení

První ze sokolovských závodníků Marek Polhoš ve váze do 67,5 kilogramu vybojoval pěkné deváté místo, když vytvořil český rekord v nadhozu. „Vyhecoval se tak, že dal 128 kilogramů. Bohužel mu nevyšel trh, tam dal jen základní pokus 95 kilogramů, 101 se mu nepodařilo, ale druhý den na tréninku dal 105 kilogramů,“ líčí Slavomír Rychnavský.

Šestnáctiletý Vojta Krejčík upravoval váhu. „Trochu mu odešly nohy. Taky mu nevyšel trh, dal jen základ 108 kilo a 112 dvakrát nedal. V nadhozu udělal 129. I když má 140 na tréninku, ale při vyšší váze, tak se i tímto výkonem přiblížil českému rekordu. Celkově skončil na 14. místě ze 40 účastníků.“

Zlato pro Oračka

Nejlépe si vedl Dominik Oračko. Ten si vybojoval zlatou medaili. Základní pokus v trhu byl 153 kilogramů, ve druhém 160. „Třetí už jsme nešli, trošičku se ozval loket, tak jsme se báli, aby vyšel nadhoz, protože jsme tam šli poměrně velký základ, který už nešel snížit,“ prozrazuje Rychnavský.

V nadhozu si Oračko nechal naložit 192 kilogramů, které předtím ještě nikdy nepokořil. Jenže tentokrát si s váhou poradil a v tu chvíli bylo jasno, že je mistrem světa! „Hlava už mu potom nepobrala pokus na 201 kilogramech o evropský rekord,“ poznamenal trenér.

Jenže to Oračkovi nestačilo, kouč sice třetí pokus jít nechtěl, ale Dominik to zkusil se slovy „já to urvu“ i potřetí. Opět ale neúspěšně.

Prolog. Mistrovství České republiky mužů

V Praze Dominik Oračko bral bronzovou medaili za Jiřím Orságem a Kamilem Kučerou. „Vyhecoval se tak, že utrhl 165, jen o pět kilogramů méně než Orság. K tomu nadhodil 200 kilogramů, což nikdo v historii českého vzpírání v 17 letech nezvedl. Je to evropský rekord, je to rekord České republiky do 23 let,“ vypočítává Slavomír Rychnavský.

Komplikovaná příprava

Ten může být se svým svěřencem nadmíru spokojen. „Nejdříve se ohlásilo, že mistrovství světa nebude, tak jsme se připravovali na mistrovství republiky mužů. Najednou se řeklo, že juniorský šampionát bude, a jelo se dál bez odpočinku. K tomu se ještě stihl turnaj olympijských nadějí, kde Dominik zvítězil. I když tady trochu vystresoval nás, trenéry, dával nadhoz 190 kilogramů až na třetí pokus, třikrát přemístil, ale nevyšel výraz, až napotřetí to vyšlo,“ popisuje Rychnavský.

Za hranice

Vzpěrači se kvůli uzavření vnitřních prostor v České republice připravovali, kde se dalo. „V Polsku nám udělali podmínky, které se s našimi nedají srovnat, to samé v Horní Suché nebo na Slovensku. Spíše jsme cestovali, než byli doma. Navíc tady nás nikdo nevítá, ale kamkoliv jsme přijeli, bylo to úžasné. Lidi se na nás chodí dívat, když zjistí, že jsou u nich vzpěrači. V Bobrově na Slovensku přišel starosta, ptal se nás, jak se nám daří, jak jsme spokojeni. I jsme přejížděli, spali v Čechách a do Polska jezdili na trénink,“ prozrazuje kouč.

Reprezentační tým

Tým využíval občas maséra z Horní Suché Pepu Zavadila, na soustředění nechyběl Emil Brzóska, šéf realizačního týmu, stejně jako trenér Pavel Khek, starající se spolu se Slavomírem Rychnavským o 15- a 17leté reprezentanty. Mimo soustředění se Sokolováci připravovali sami, to znamená trenér, tři kluci a masér. Doma ještě pomáhal Vlasta Klímek.

Nedívej se na soupeře, soustřeď se sám na sebe

Při online Světovém poháru juniorů se Sokolovákům hodila stará osvědčená taktika. „Učím své závodníky, aby se nestarali o to, kolik zvedá jejich soupeř, aby si tím nezatěžovali hlavu, od toho je tam trenér. Někteří závodníci se pořád zajímají o to, kolik kdo zvedá, a už se nesoustředí na svůj výkon. Naučili jsme se, že jsou v rozcvičovně a nechají to na trenérovi. Učil mě to můj trenér, já to zase předávám dál,“ prozrazuje Slavomír Rychnavský. Jeho svěřenci měli k dispozici alespoň muziku, nechybělo hecování a tradiční legrácky.

Peru se nekonalo, k radosti Dominika Oračka

Zatímco celá česká reprezentace smutnila nad faktem, že se do Peru nakonec nepodívá, Dominik Oračko jako zapřísáhlý odpůrce cestování a létání zvlášť svou radost neskrýval. „Mistrovství světa se nekonalo, ale zase bylo dobré, že jsme tam nemuseli letět, to jsem byl rád,“ směje se.

Oračkovi se pochopitelně nechtělo ani do Polska. „Nebavilo mě to. Přejíždění bylo náročné, nemám to rád, “ přiznal s úsměvem. Nutno podotknout, že Dominik ale už „přežil“ i horší útrapy, například cestu na Fidži.

Strava? Vše, co hrdlo ráčilo

Při přípravě v Horní Suché bylo nutné povolení, že zdejší jídelna může pro vzpěrače vařit. „První den nám připravili stravu podle sebe, další dny už podle našeho jídelníčku nebo podle toho, co jsme chtěli. Kluci chtěli palačinky nebo kupu masa, tak to měli. Cokoliv. To samé v Polsku, vůbec si na to nemůžeme stěžovat,“ říká trenér.

Vzrůstající popularita

Světový titul Dominika Oračka vzbudil řadu ohlasů, romská televize, česká regionální televize, tisíc zhlédnutí příspěvku z mistrovství světa na facebooku. Proběhla dokonce soutěž o tričko.

„Rodiče jsou šťastný, sourozenci také, mám spoustu zpráv,“ prozradil juniorský mistr světa. „Hejtman Kubis už nám volal po cestě, blahopřál nám, byl nejrychlejší, pozval nás na setkání, také se zajímal o vzpírárnu. O všechny kluky je teď obrovský zájem. Vojtu chtějí do Ostravy, trenér Ivanič chce Dominika do Prahy. Bojím se, aby ze současných podmínek v Sokolově neutekli,“ přidává Slavomír Rychnavský.

Dominik Oračko zůstává

Naštěstí pro sokolovské vzpírání je Dominik Oračko domácí typ. „Za to jsem hrozně rád, obrovsky lpí na rodině. Teď patří do Sokolova, ale již je pod Olympem Praha, což mu přináší výhody,“ říká sokolovský a reprezentační trenér. Do Prahy Dominik Oračko nechce. Zatím. Příští rok mu ale bude osmnáct.

Cíle? Vyhrát olympiádu!

O tom, čeho chce dosáhnout, má Dominik Oračko jasno. „Vyhrát olympiádu,“ říká bez skrupulí. Trenér Slavomír Rychnavský je opatrnější. „Dostat se na ni.“

Jenže to bude Dominikovi těžko vysvětlovat. Ten si totiž takové nějaké malé cíle nedává. Na minulém mistrovství světa skončil jako 16letý mezi borci do 20 let na 6. a 9. místě. Zatímco trenéři byli jeho výkonem nadšení, on na to měl zcela jiný názor. „Jsem naštvanej, ani medaile,“ rozčiloval se.

Slovo na závěr

„Chtěl bych poděkovat trenérům a všem fanouškům, kteří mě podporují, a také doktoru Vlasákovi,“ vzkázal Dominik Oračko.