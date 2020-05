První mítink se v důsledku vládních opatření týkajících se koronavirové pandemie odehraje za zavřenými branami, a to v sobotu 30. května.

Tedy bez divácké účasti. Zájem o účast v některém ze šesti rovinových a dvou překážkových dostihů, v nichž se mimochodem utkají trenéři Váňa starší a mladší, byl mimořádný.

Již z přihlášek počet přihlášených několikanásobně převyšoval maximální propustnost karlovarské dráhy. Prezidium Jockey Clubu České republiky proto schválilo navýšení počtu startujících koní pro rovinové dostihy bez použití startovacích boxů ze čtrnácti na šestnáct.

Hlavním bodem sobotního programu bude Cena Nadace města Karlovy Vary.

Do dostihu druhé kategorie pro tříleté koně na dvoukilometrové distanci nastoupí dvanáct koní, kteří jsou hlášeni do pozdějších klasik – tedy do Českého derby nebo Oaks.

K favoritům bude patřit vítěz loňské Ceny zimního favorita Suprtupl (ž. J. Šafář).

Zajímavý bude výkon dvojice klisen, které dvorskou dráhu znají z minulého roku.

Franceska Bella (ž. T. Lukášek) doběhla čtvrtá v karlovarské Ceně zimní královny a následně zvítězila ve slovenské Karpatské ceně.

Sterli (ž. M. Zatloukal) v Ceně zimní královny skončila třetí a využít může zkušenosti z běhání ve Francii. Nitro (B. Ferhanov) je v Čechách nováčkem. Dosud běhal jen v Polsku.

Čtyřikrát dosáhl na dotované umístění včetně jednoho vítězství. Dvojici dohlášených slovenských koní také nelze opomenout. Tristan (ž. Z. Šmida) poslední dva starty ve třetí kategorii proměnil ve vítězství a Spartico (ž. A. Florian) si zapsal v listed dostizích 3. a 5. místo.

Své fanoušky bude mít určitě i jediný zástupce českého chovu Avignon (ž. V. Korečková), který ze čtyř absolvovaných dostihů třetí kategorie získal první, druhé, třetí i čtvrté místo.

Fanoušci o zážitky nepřijdou. Dostihové odpoledne na karlovarské dráze bude přenášet internetová televize EquiTV, https://www.equitv.cz/zive-vysilani.html.

Marcela Kozová