V úvodním dostihu dvouletých dosáhl svého 250. kariérního triumfu žokej Petr Foret v sedle favorita Caucasiana. Posledním vítězem letošní karlovarské sezony se ve tříkilometrovém rovinovém testu stal ultravytrvalec Ararat s am. Marcelem Novákem.

I přesto Daniel Vyhnálek slavil nedělní double, když v následné rámcové steeplechase pro DS Pegas do cíle dovedl s přehledným náskokem polokrevného valacha Ho My God.

První výhry se navzdory zaváhání ve startovních boxech dočkala čtyřletá Crush On Me vedená Lucií Fialovou. Cílem proběhla s náskokem tří a půl délky před mohutně finišujícím Royal Townem (ž. R. Koplík).

Odtajnil jméno deváté zimní královny, kterou po více než dvou desetiletích nejzápadnější české závodiště přivítalo. V dostihovém světě bude po doběhu 40. Ceny zimní královny pod záštitou DS Pegas vládnout francouzská rodačka Queen Of Beaufay vedená Danielem Vyhnálkem.

Queen Of Beaufay (č.9) vítězí v Ceně zimní královny na hipodromu v Karlových Varech. | Foto: Marcela Kozová

