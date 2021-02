Nejen o závěrečném utkání s Novosibirskem, ve kterém Karlovy Vary pošilhávaly po historickém vítězství, jsme si povídali se smečařem Karlovarska Lukášem Vašinou.

VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: Daniel Seifert

Do prvního setu jste sice nevstoupili dobře, soupeř si vytvořili několikabodový náskok, který jste ale dokázali smazat. V závěru však Novosibirsk dokázal urvat set ve svůj prospěch…

Do zápasu jsme nevstoupili velmi dobře, brzo jsme prohrávali o nějakých pět bodů, kdy nás soupeř přehrál, zejména v první polovině setu, tvrdým servisem a dobrou obranou v poli. V půlce setu se to naopak změnilo, soupeře jsme zatlačili my na servisu a myslím si, že soupeř ztratil koncentraci. Poté jsme začali hrát dobře v poli, ale bohužel na zisk prvního setu náš výkon nestačil.

Ani do druhého setu jste nevstoupili příliš dobře, přesto jste ho nakonec dokázali v dramatické koncovce přetavit ve vyrovnání…

Po vyrovnané koncovce prvního setu si soupeř nejspíše uvědomil, že to s námi nebude mít až tak jednoduché, a že pokud bude chtít pomýšlet na vítězství v tomto zápase, tak bude muset hrát naplno. Opět skvělou obranou v poli, velkou bojovností a nebojácnými útoky jsme soupeře překvapovali každým balonem a po dramatické koncovce jsme srovnali stav na 1:1.

I třetí sada přinesla pořádné drama, které jste dokázali nakonec urvat ve svůj prospěch, a bylo z toho splnění cíle, a to uhrát první bod, pokud nepočítáme kontumační výhru s německým výběrem…

Splnili jsme cíl v podobě jednoho bodu, ale i přesto nás všechny mrzí, že jsme tento zápas nedovedli do vítězného konce. To by byla teprve pořádná třešnička na dortu, ukončit turnaj vítězně, a ještě nad týmem, jako je Novosibirsk. Nemáme se však za co stydět, každý z nás nechal na hřišti to nejlepší, co v něm je.

Ve čtvrté sadě se naopak přiklonilo v koncovce štěstí na stranu Rusů, kteří tak dokázali srovnat na 2:2…

Ve čtvrtém setu jsme si již od začátku drželi náskok tří čtyř bodů, ale bohužel nám to nevydrželo do konce setu. Těsně před koncem nás Rusové dotáhli. Bohužel jak už to ve volejbale bývá, tak se jim povedlo pár servisů, pár jich ubránili a i přes naši velkou snahu získat čtvrtý set v náš prospěch a získat tím historické první vítězství se nám to bohužel nepovedlo.

Následný tie-break je vždy takový vabank, který zvládli vítězně hráči Novosibirsku. Nemrzí vás, že jste byli kousek od oficiální první výhry v Lize mistrů?

Zkrácená hra už je kdo s koho a myslím si, že za stavu 8:8 to bylo jako na houpačce. Bohužel pro nás pak přišel Ivovic na servis a udělal šňůru několika dobrých servisů. I když to za stavu 10:14 s námi nevypadalo vůbec dobře, tak stále jsme měli v paměti zápas v Praze, který jsme dokázali otočit v tie-breaku, ale tentokrát se nám to nepovedlo a prohráli jsme 13:15.

Co vám tedy tento ročník Ligy mistrů ukázal?

Tento ročník Ligy mistrů nám přinesl mnoho nových zkušeností, které doufám, že využijeme i v extralize, a také nám přinesl, že jsme si každý uvědomil, že hrát se dá s jakýmkoliv týmem a udělat s ním nějaký pěkný výsledek není až tak nemožné, jak se může na první pohled zdát. Jsme rádi, že i přes koronavirovou krizi jsme si mohli zahrát Ligu mistrů, a jsme rádi, že jsme sehráli pět utkání s týmy, které patří do evropské špičky.