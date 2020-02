A opět úspěšně. Po skalpu čtvrtého Liberce urvali v dramatickém souboji na palubovce třetího Brna další cennou výhru 3:2 na sety, čímž udržel tým z lázní svou neporazitelnost deset utkání v řadě za sebou.

„Gratuluji klukům. Jsem moc rád, že tým ukázal, že je schopný si poradit s jakoukoli situací,“ narážel na úvod karlovarský trenér Jiří Novák především na absenci kapitána Filipa Rejlka, kterého tak poprvé od začátku nahradil na pozici univerzála Peter Mlynarčík, a kapitánskou pásku převzal Lukáš Ticháček.

Samotné utkání načalo lépe Brno, které vyhrálo první set v poměru 25:22, ten druhý pak ovládlo nachlup stejným výsledkem Karlovarsko. Podruhé šlo Brno do vedení ve třetím setu, když ho dotáhlo do vítězství 25:17.

Jenže Vary nesložily zbraně a bojovaly, za což byly odměněny triumfem ve čtvrtém setu, který vyhrály v poměru 25:21, a opět bylo vyrovnáno. Na program tak přišla rozhodující zkrácená hra, kterou přetavili ve vítězství 15:11 hráči ze západu Čech.

„Chyběli nám hráči, nešel nám servis jako obvykle, ale dokázali jsme se do zápasu vrátit, povedla se nám nějaká střídání a byli jsme trpělivější. Řekli jsme si, že chceme vyhrát obranou, což se nám povedlo,“ radoval se Novák po desátém vyhraném utkání v řadě za sebou.

„Myslím si, že jsme to neměli lehké, samozřejmě výsledek tomu odpovídá. Co jsme čekali, to se splnilo. Brno dobře podávalo, vůbec jsme to neměli lehké. Já jsem šťastný, že jsme vyhráli, udrželi si sérii a jedeme dál na pohár,“ přidal své hodnocení po výhře na brněnské palubovce Brna kapitán Varů Lukáš Ticháček.

Volejbal Brno – VK ČEZ Karlovarsko 2:3 (25:22, 22:25, 25:17, 21:25, 11:15). Rozhodčí: Pecháček. Dmejchal. Diváci: 798.

Volejbal Brno: Hrazdira, August, Římal, Licek, Pražák, Truong, libero Lžičař (stř. Hukel, Provazník).

VK ČEZ Karlovarsko: Vašina, Patočka, Mlynarčík, Wiese, Wilson, Ticháček, libero Pfeffer (stř. Džavonorok, Lux).