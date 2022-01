Po úvodních 6,5 km, které běžci na lyžích absolvovali na stadionu a v údolí po trase slavné Marcialongy, se otočili do prudké sjezdovky. Po ní je čekalo 3,5 km dlouhé stoupání s převýšením 420 m a sklonem dosahujícím v některých pasážích až 28 %!

Až ke sjezdovce se startovní pole, čítající 57 závodníků, drželo pohromadě. Jako první začali výškové metry sbírat Fin Niskanen, Rus Bolšunov a Nor Klaebo, Novák najel do kopce jako patnáctý.

Novák zpočátku své pozice držel, ve druhé půlce kopce se ovšem několik závodníků dokázalo dostat před něho a cílovou branou projel na 24. místě se ztrátou 1:28,2 na vítězného Roetheho.

Novák i v páté etapě urval body. Dnes jde Tour de Ski do velkého finále

„Hrozně to bolelo,“ řekl v cíli Novák. „Na stadionu jsem se snažil jet opatrně, mít závod pod kontrolou, ačkoliv i tam to byl docela boj. Na sjezdovce jsem se držel ze začátku v popředí, ale nahoře už jsem pak tempo neudržel, do finiše to bylo hodně náročné a několik lidí mě předjelo,“ připomněl nesmlouvavé boje na trati.

„Mrzí mě, že se mi nepodařilo udržet celkové umístění do 25. místa. Bohužel tam kolem mě bylo v průběžném pořadí hodně lehkých závodníků, kterým ta sjezdovka sedí. Ale myslím, že i ta třicítka celkově je docela úspěch a v další části sezony bude líp,“ věří v další úspěchy Novák.

Světový pohár v běžeckém lyžování bude pokračovat po malé pauze o víkendu 14. až 16. ledna ve francouzském středisku Les Rousses.