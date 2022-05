Máte za sebou velmi vydařenou sezonu. Začněme ale s krajským přeborem mladších žákyň, ve kterém jste dominovali a zaslouženě dosáhli na triumf…

Krajský přebor pro naše družstvo nebyl prioritou, soustředili jsme se na zápasy s družstvy ve vyšších kategoriích.

Co bylo vaší předností, a naopak na čem budete muset zapracovat?

Naší předností byla týmová souhra, zapracovat musíme na herních činnostech jednotlivých hráček.

Volejbalistky VK Karlovy Vary mají v kategorii mladších žaček velmi úspěšnou sezonu.Zdroj: město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, VK Karlovy Vary

Jaké utkání podle vás bylo v krajském přeboru nejlepší a na které budete nerad vzpomínat?

Jak jsem uvedl výše, krajský přebor nebyl pro naše družstvo adekvátním srovnáním, kvalitní soupeře nám poskytl Sokolovský pohár nadějí, kde jsme odehráli výborné zápasy s kvalitně připravenými soupeři z Ústí nad Labem a Plzně.

Po skončení přeboru jste se přihlásili do kvalifikace MČR, jak jste si v ní vedlia jak byla náročná?

Kvalifikace byla dvoukolová. První kolo jsme hráli v Žatci, kde jsme se poprvé střetli s výkonnostně podobnými týmy. První kolo kvalifikace bylo vyrovnané, o čemž svědčí to, že i přesto, že jsme všechny zápasy vyhráli, postoupili jsme do druhého kola kvalifikace z druhého místa. Druhé kolo kvalifikace se konalo ve Svitavách, kam postoupily vždy první čtyři týmy ze skupin první kvalifikace. Postupový klíč na finálový turnaj byl přísnější, tři týmy z osmičlenné skupiny. Skupinou jsme prošli s jedinou prohrou s Olomoucí a kvalifikovali jsme se z druhého místa na finálový turnaj mezi šestnáct nejlepších družstev do Tábora, když celé kvalifikace se účastnilo 74 družstev.

Probojovali jste se mezi šestnáct nejlepších výběrů, což určitě muselo váš výběr pořádně nabudit?

Holky se na finále do Tábora velice těšily, mírná nervozita určitě byla, ale i mistrovství České republiky je turnaj jako každý jiný, a kdo chce vyhrát, musí porazit každého soupeře.

S jakým cílem jste zamířili na finálový turnaj?

Za cílovou metu jsme si stanovili postup do semifinálové skupiny a tam se umístit do čtvrtého místa.

Nakonec jste se probojovali do finále, byli i kousek od prvenství, co k tomu chybělo?

Herně nechybělo vůbec nic, jen malinko štěstí v koncovce.

Obsadili jste sice druhé místo, ale určitě panovala spokojenost?

Druhé místo je pro náš tým obrovský úspěch, který jsme nečekali, ale skrytě jsme si ho pro holky přáli za odvedenou práci v celé sezoně. Spokojenost je obrovská, navázali jsme na úspěch ze sezony 2015/2016, kdy se nám podařilo dosáhnout stejného výsledku. Pro klub VK Karlovy Vary je každé umístění ve finálové čtyřce MČR obrovský úspěch. Musím vyzdvihnout individuální ocenění našich hráček, kde Stella Winterová byla vyhlášena nejlepší blokařkou MČR a Lucie Teturová nejlépe podávající hráčkou.

Co vás čeká v nejbližších dnech?

V nejbližší době nás čeká Olympiáda dětí a mládeže v Olomouci, kde holky z vítězného týmu budou tvořit páteř volejbalového družstva, které bude reprezentovat Karlovarský kraj.

Stříbrná medaile vypadá stejně lépe, míní kapitánka vicemistryň

VK Karlovy Vary

Lucie Teturová, Tereza Mazůrková, Stella Winterová, Julie Štatská, Veronika Jarošová, Marie Zedníková, Kateřina Grbanová, Nikola Rysková, Lucie Přerostová, Justýna Černá, Karolína Johnová. Trenér: Milan Bican, asistentka trenéra: Dana Mazůrková.

Dalo by se říci, že vyhrály, co se dalo. Ano, přesně tak. Volejbalistky VK Karlovy Vary mají v kategorii mladších žaček velmi úspěšnou sezonu.

„Určitě ano,“ narážela s úsměvem na vydařenou sezonu karlovarská kapitánka Lucie Teturová. „Tým hrál po celou sezonu výborně,“ chválila si.

„Hrály jsme krajský přebor mladších žákyň, kde jsme skončily první, krajský přebor starších žákyň, kde jsme skončily třetí, a Sokolovský pohár nadějí, který jsme taky vyhrály,“ vypočítávala úspěchy, na které karlovarský VK dosáhl.

Svou dominanci potvrdil výběr VK již v krajském přeboru mladších žákyň. „Soutěž jsme prošly bez jediné prohry,“ připomněla kapitánka Varů dvacetizápasovou šňůru bez porážky.

Navíc Karlovaračky skvěle reprezentovaly v kvalifikaci na mistrovství České republiky.

„Kvalifikace byla velice těžká, protože se jí účastnilo 74 družstev a konkurence byla veliká,“ upozorňovala Teturová. „Kvalifikační kola pro nás byla stresující a třeba já jsem před turnaji nemohla spát,“ prozradila s úsměvem.

Volejbalistky VK Karlovy Vary mají v kategorii mladších žaček velmi úspěšnou sezonu.Zdroj: město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, VK Karlovy Vary

Volejbalový výběr z lázní se nakonec zaslouženě prokousal do finále mezi nejlepších šestnáct družstev. „Vítězství nás posílila, stmelila partu, zvedla nám náladu a zajistila nám postup do finále MČR,“ podotkla šéfka karlovarské kabiny. A i vystoupení na finále bylo v podání volejbalistek Karlových Varů parádní, když uzmuly konečnou druhou příčku.

„Vyhrávaly jsme ve třetím setu 11:8, kde jsme byly natěšené, že vyhrajeme, ale z radosti se stal smutek, protože jsme nedokázaly zápas dotáhnout do vítězného konce a prohrály jsme 12:15 ve třetím setu,“ přiblížila dění ve finále, po kterém dosáhly hráčky Varů na titul vicemistryň. „Mrzí nás, že jsme nezískaly zlato. Stříbrná medaile vypadá stejně líp a vicemistryně zní líp,“ uzavřela Teturová.