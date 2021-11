„V prvním utkání jsme se postavili neporaženému celku FBŠ SLAVIA Plzeň girls. Utkání se odehrálo v rytmu nahoru dolů, což nám vyhovovalo, ale přesto soupeř uměl využít našich individuálních chyb,“ poznamenal k porážce 7:9 s plzeňským výběrem trenér Varů Lukáš Grundler.

Ve druhém vystoupení pak hráčky hurricanů musely skousnout dvoucifernou porážku s mariánskolázeňskou Lokomotivou. „Do zápasu jsme vstoupili ospale a to se projevilo i na ukazateli skóre. Ve druhé části utkání už to bylo z naší strany podstatně lepší, ale nepodařilo se nám v určitých pasážích pohlídat soupeře a to nám zlomilo vaz,“ říká k porážce 8:13 karlovarský kouč.

Ve třetím vystoupení se přece jen Karlovaračky dočkaly vítězné radosti, která navíc byla premiérovou v soutěži, když porazily Baník Sokolov 9:3. „Nebylo to lehké utkání, soupeř nám nedal nic zadarmo,“ poukazuje Grundler.

„Určitě jsme se nezaměřili na výsledky, ale především na posuny individuálních cílů u jednotlivců. Věřím, že až se nám povede zapracovat na chybách, které děláme hlavně ve hře bez míčku, tak bude celkový dojem hry pro nás jednodušší. Musím vyzdvihnout naši aktivní hru dopředu, možná někdy až moc dopředu, přesto vidím posunyv naší hře,“ dodává k hodnocení trojzápasu Grundler.

FBŠ SLAVIA Plzeň girls – FB Hurrican Karlovy Vary 9:7 (5:2, 4:5). Branky: 1. Hana Barochová, 4. , 5. 10. a 22. Adéla Nicklasová, 11. Agáta Šnoblová, 17. Michaela Nemethová, 18. Nikol Kubičková, 19. Irena Kratochvílová – 1. Eva Klímová, 5. a 23. Simona Chalupová, 15. a 17. Eliška Moravcová, 18.a 20. Eliška Výrutová.

FB Hurrican Karlovy Vary – TJ Lokomotiva Mariánské Lázně 8:13 (2:10, 6:3). Branky: 2. a 17. Eliška Moravcová, 5. Eliška Výrutová, 14. Laura Eliášová, 14. Simona Chalupová, 20. , 21. a 22. Eva Klímová – 1. , 4. , 5. , 7. a 12. Karolína Köhlerová, 1. Elisabeth Zichová, 3. , 4. , 5. , 12. a 19. Kateřina Pavlíková, 20. a 21. Kateřina Vacková.

Florbal Sokolov – FB Hurrican Karlovy Vary 3:9 (1:3, 2:6). Branky: 6. Barbora Baštová, 15. Nicol Hoferová, 18. Markéta Mlejnková – 1. , 22. a 23. Eva Klímová, 4. , 12. a 21. Eliška Výrutová, 13. a 14. Simona Chalupová, 21. Eliška Moravcová.

FB Hurrican Karlovy Vary: Frousová Ella, Eliášová Laura, Chalupová Simona, Klímová Eva, Moravcová Eliška, Váňová Natálie, Výrutová Eliška. Trenér: Lukáš Grundler.