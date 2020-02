Svátek ricochetu. Lázeňské město bude premiérově hostit v sobotu 29. února mezinárodní elitu ricochetu. Ano, přesně tak. Evropská špička totiž zamíří na ricochetový turnaj Krušné hory Cup, který se odehraje od 9 hodin ve Sportovním centru Squash-Ricochet Karlovy Vary.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

A bude se na co dívat. Ve městě minerálních pramenů se totiž představí nejlepší hráči z Německa, Holandska a Česka, kteří se tak po celý den budou starat o kvalitní ricochetovou zábavu. „Půjde o premiéru v Karlových Varech, když chceme představit ricochet i v regionech, navíc je to napůl cesty jak pro hráče z Německa, tak i Holandska,“ narážel na úvod pořadatel Jan Pulkráb na mezinárodní punc, který Krušné hory Cup o víkendu dostane. „Očekáváme účast kolem dvaceti hráčů, takže se určitě bude na co dívat,“ vypočítával Pulkráb účast elitních hráčů z Německa, Holandska a Česka.