„Pohled na obě tabulky průběžného pořadí základních skupin extraligy kadetek i juniorek je tak z našeho úhlu momentálně velice příjemný,“ říká trenér Jiří Kudrle.

Některá vítězství se ale nerodí lehce, ostatně právě o tom by mohly vyprávět především juniorky, které v neděli od 10 hodin zahájily volejbalový den proti soupeřkám z Českých Budějovic. „Hrubě podceněný začátek a vlažný nástup do zápasu dostaly naše družstvo do těžkého záklonu, když jsme snad po čtyřiceti minutách bezmoci prohrávali již 0:2 na sety,“ líčí kouč BVC Chodov.

Pětibodová šňůra na podání nahrávačky Kači Kudrlové v úvodu třetí sady ale nalila krev do žil, chodovský tým začal více riskovat a hrál v tu chvíli najednou důrazněji v útoku a odpovědněji na přihrávce. „Změna přinesla ovoce a set jsme snadno vyhráli. Také čtvrtá sada byla relativně pod kontrolou již zkoncentrovaných našich hráček. Ve zkrácené hře se nám skvěle vydařil její úvod, čímž jsme definitivně zlomili odpor hostů,“ přibližuje Jiří Kudrle.

K druhému utkání již chodovské juniorky přistoupily daleko zodpovědněji, a i když v závěru začaly ubývat síly, dotáhly zápas do vítězného konce.

Extraliga, juniorky: BVC – Č.Budějovice 3:2 (-18,-21,11,20,7) a 3:1 (12,19,-17,23). Pět získaných bodů posouvá juniorky BVC Chodov opět výše v průběžném pořadí základní skupiny A a katapultuje je na zcela nečekané třetí místo těsně před polovinou úvodní části soutěže.

Dařilo se také kadetkám, které nadále upevňují vedení průběžného pořadí. „I když pronásledovatel z Liberce má stále dva zápasy k dobru, tak uvidíme, jak se situace následně vyvine,“ poznamenal lodivod BVC Chodov. Nicméně tito dva soupeři se již viditelně bodově vzdalují ostatním pronásledovatelům. K tomuto tandemovému úniku pomohla i dvě nedělní vítězství chodovských děvčat, která své zápasy odehrála na střídačku s juniorkami. „Měl jsem obavy z podobného vstupu do zápasu jako u juniorek, ale holky si z toho zřejmě vzaly ponaučení a rychle se ujaly pohodového vedení, které udržovaly až do konce první sady. Oba následující sety se scénář a průběh opakovaly, a tak bylo po hodině hotovo,“ mohl být spokojen Jiří Kudrle.

Extraliga, kadetky: BVC – Č.Budějovice 3:0 (12,15,11) a 3:0 (13,15,20).