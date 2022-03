OBRAZEM: Fantazie. Hurricani dvakrát smetli Ústí a zamířili do finále první ligy

„Brno prošlo do finále vcelku jednoznačně a i v souboji s námi bude plnit roli favorita,“ upozorňuje Závora, že jeho výběr čekají náročné dvě bitvy. První odehraje v brněnské sportovní hale v sobotu 26. března, druhou pak 27. března, se shodným časem 16.00 hodin.

„Musíme udržet koncentraci a nasazení po celé utkání,“ přemítá Závora nad tím, co by mohlo první finálové dvojutkání rozhodnout.

Hurricani však nejedou do Brna v roli outsidera. „Víme, že nás čekají těžké dvě bitvy, ale chtěli bychom si vytvořit co nejlepší pozici před přesunem série k nám do Karlových Varů,“ dodal Závora.