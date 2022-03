„Myslím si, že jsme byli jednoznačně lépe připraveni než soupeř,“ přemítal po první semifinálové výhře karlovarský trenér Miroslav Závora.

Do úvodního semifinále naskočily oba týmy v ústecké hale opatrně a to se promítlo i do skóre, když po první dvacetiminutovce na ukazateli svítil bezbrankový stav.

„Ze začátku to bylo hodně opatrné utkání, oťukávačka z obou stran. Prakticky v první třetině se nic nestalo,“ vracel se k bezbrankové úvodní periodě Závora.

To ve druhé už se necelá pětistovka fanoušků branky přece jen dočkala. Zasloužil se o ni ve 31. minutě karlovarský útočník Michal Strachota, který po spolupráci s Danielem Nicklasem využil přesilovou hru. „Ve druhé třetině už začalo nabírat tempo na obrátkách. My jsme dokázali využít přesilovku a šli do vedení,“ chválil si karlovarský trenér.

Jenže vedení florbalistům z lázní dlouho nevydrželo, když ve třetí třetině vyrovnal ve 48. minutě Vladimír Trčka.

Vše podstatné se pak odehrálo v závěru utkání. Dvě minuty před koncem navrátil vedení Varům přesnou ranou Vojtěch Ježek a výhru Karlových Varů pak zpečetil v 60. minutě Tomáš Nushart, který upravil na konečných 3:1.

„Prakticky rozhodl až závěr utkání. Celkově jsem rád, že jsme zápas zvládli a získali první důležitý bod v sérii,“ poukazoval Závora.