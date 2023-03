/FLORBAL/ Třetím duelem pokračovala o víkendu série play down Livesport Superligy mezi karlovarskými hurricany a Českou Lípou v lázeňském městě. Do utkání šly Karlovy Vary v sérii hrané na čtyři vítězná utkání, s vedením 2:0 na zápasy. Česká Lípa však v městě minerálních pramenů zabojovala a po výhře 5:4 snížila v sérii na 1:2.

Českolipští florbalisté doma ztratili proti Karlovým Varům oba zápasy. | Foto: Vít Černý

Na první branku si museli počkat fanoušci v hale míčových sportů do 13. minuty, když se úspěšnou střelou zaskvěl hostující Jan Peška. Hurricáni však odpověděli, jak nejlépe mohli. Ve 24. minutě smazal jednobrankové manko Michal Strachota, a ve 28. minutě už byly Vary zásluhou Michala Zemana ve vedení 2:1.

To, ale nedokázali svěřenci karlovarského kouče Marka Mandlera udržet. Ve 30. minutě bylo v míčovce opět vyrovnáno, když Česká Lípa využila přesilou hru Radkem Krajcigrem. Vedení hurricánům navrátil ve 32. minutě Michal Klápa. Hosté ze severu Čech však vstoupili velmi dobře do třetí třetiny, když ve 43. minutě vyrovnal Ondřej Kopič a následně poslal českolipský výběr do vedení ve 47. minutě Jan Peška.

Vary však dokázaly opět srovnat, když kapitán karlovarského týmu Michal Klápa zužitkoval přesilovou hru. Rozhodnutí však padlo v poslední minutě, kdy vstřelil pátou branku hostů Ondřej Kopič, který tak navrátil Českou Lípu zpět do hry o udržení v elitní soutěži.

Dnes pokračuje série čtvrtým duelem, který bude zahájen v hale míčových sportů v 18.00 hodin.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC 4CLEAN Česká Lípa 4:5 (0:1, 3:1, 1:3). Branky: 24. Michal Strachota, 28. Michal Zeman, 32. a 55. Michal Klápa – 13. a 47. Jan Peška, 30. Radek Krajcigr, 43. Ondřej Kopič, 60. Ondřej Kopič. Rozhodčí: Furmánek, Šolc. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 235. Stav série: 2:1.