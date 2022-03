„Ústí bylo v úvodu lepším týmem,“ uznal po utkání karlovarský trenér Miroslav Závora. A ví, o čem mluví. Florbalisté Ústí šli od úvodní třetiny, kterou vyhráli dvěma góly z florbalky Ondřeje Kawuloka, za vítězstvím.

„My jsme museli dotahovat, když nám soupeř odskočil vždy o dvě branky,“ narážel Závora na brankové manko, které museli jeho svěřenci během duelu dotahovat. Ve druhé třetině sice obstaral kontaktní branku Miloš Tyl, ale domácí opět odskočili týmu z lázní po trefách Radima Kühnela a Václava Vavrušky na rozdíl dvou branek. Do konce druhé periody však Karlovy Vary dvěma góly Michala Strachoty snížily na 3:4.

Ve třetí dvacetiminutovce to pak byly gólové dostihy. Ústí i napotřetí dokázalo utéct Varům na rozdíl dvou branek, když se do střelecké listiny zapsali Vojtěch Esterka a Lukáš Täuber. Na to hurricani dokázali brankově reagovat, když po brankách Vojtěcha Ježka a Michala Strachoty snížili na 5:6. Závěr duelu však patřil domácím, kteří dokázali navýšit na rozdíl tří branek, to se ze vstřelených branek radovali Radek Kužel a Václav Vavruška. „Nám se vždy podařilo na soupeře dotáhnout, ale závěr jsme nedokázali urvat,“ dodal k druhé bitvě Závora.

Ústí díky vítězství dokázalo srovnat semifinálovou sérii na 1:1. Ta bude pokračovat o víkendu v Karlových Varech. První duel bude na programu v sobotu 19. března a druhý v neděli 20. března vždy od 13.00 hodin v hale míčových sportů. Případný pátý duel se pak odehraje ve středu 23. března v 19.30 hodin v Ústí nad Labem.

„Budou to atraktivní zápasy pro fanoušky obou týmů, ale já věřím, že dokážeme doma zvítězit a že už do Ústí nepojedeme,“ přeje si závěrem Závora.