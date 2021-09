První liga má za sebou dvě nedokončené sezony a například z té loňské se stihlo odehrát jen naprosté minimum zápasů, když hurricani v ní naskočili pouze do sedmi duelů. I letos bude usilovat o postup do Superligy čtrnáct týmů.

Mezi největší aspiranty na postup budou tradičně Bulldogs Brno, Kladno, Ústí nad Labem, a že se pokusí vybojovat nejvyšší soutěž, již avizoval také Chomutov.

Opomenout bychom neměli ani karlovarský A-tým, který by pod vedením nového trenéra Martina Kratochvíla rád dokončil to, po čem touží již několik let.

Každoročním tématem 1. ligy je náročné cestování. Florbalisté Varů budou muset v průběhu sezony absolvovat několik dlouhých výjezdů.

Největší dálku, přibližně 530 kilometrů, budou muset naši borci urazit k zápasu proti Petrovicím a poté k dvojboji s havířovskými týmy.

Vše odstartují hurricani již tuto neděli v domácím prostředí, přesněji v hale míčových sportů, ve které přivítají v úvodním kole nového ročníku 1. ligy od 17.00 hodin Florbal Ústí nad Labem, tedy jednoho z horkých kandidátů na postup do Superligy.