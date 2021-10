Velmi solidně zaplněná hala poprvé ztichla v sedmé minutě, kdy po osvědčené spolupráci s Michalem Klápou otevřel gólový účet zápasu karlovarský Michal Strachota.

Domácí jako by se nedokázali dostat do tempa a o pouhou půl minutu později kapitulovali znovu, když Jan Zavadil zakončil rychle rozehranou standardní situaci do zcela odkryté klece.

Poté se Chomutov přece jen začal osmělovat a pomalu zaměstnávat Dana Váradiho v karlovarské brance. Ten odolával až do osmnácté minuty, když nezůstalo u jedné branky, jedenadvacet vteřin před koncem totiž dokázal Chomutov vyrovnat.

Úvod druhé části nabídl více urputnou přetahovanou než nějakou krásnou florbalovou podívanou. Krátce před polovinou zápasu však odešel na čtyři trestné minuty domácí Skuhrovec. Karlovarští zásluhou jemné teče Tomáše Nusharta využili početní výhodu.

Hurricanům navíc vyšel závěr druhé třetiny, když během sedmdesáti vteřin se postupně zapsali do střelecké listiny Miloš Tyl, Dan Nicklas a Michal Strachota, do kabin se tak šlo za vedení varského výběru 6:2.

Do třetí třetiny vstoupil Chomutov s jasným cílem, zdramatizovat vývoj zápasu, Karlovarští však skvěle a obětavě bránili. Ve 47. minutě sice snížil chomutovský Štěrba, to však byl poslední zápis domácích do listiny střelců v tomto utkání.

A-tým hurricanů zvládl další náročný zápas na horké půdě Chomutova a po Znojmu přehrál další tým, který v úvodu sezony disponoval skvělou formou. Varský klub díky tomu zůstává v tabulce na třetím místě.

DDQ Florbal Chomutov – FB Hurrican Karlovy Vary 3:6 (2:2, 0:4, 1:0). Branky: 18. Tomáš Novotný, 20. Martin Schneider, 48. Jakub Štěrba – 7. a 38. Michal Strachota, 7. Jan Zavadil, 32. Tomáš Nushart, 37. Miloš Tyl, 38. Daniel Nicklas. Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 165.