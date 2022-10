PODÍVEJTE SE: Hurricani tvrdě narazili, dvakrát dostali deset gólů

Pak ale následovaly tři vysoké prohry. „Přišlo takové řekněme vystřízlivění, kdy jsme narazili na úplně jinou úroveň florbalu. Nyní nás čekají vyrovnanější soupeři a bude důležité v následujících čtyřech zápasech uhrát nějaké body,“ přeje si další bodový zisk na konto hurricánů.

Hurricani se dnes postaví v hale míčových sportů od 18.00 hodin České Lípě, která je na tom stejně jako Karlovy Vary, když má na kontě taktéž tři body, což přidá zápasu na atraktivitě.

„Vůbec nedokáži odhadnout co se bude dít, určitě to bude velký a vyrovnaný boj. My se hlavně musíme vyvarovat nějakým výpadkům koncentrace, proměňovat šance a bojovat jeden za druhého, to bude klíč k úspěchu,“ přiblížil kapitán Varů, co by jeho tým mohlo dovést k dalším superligovým bodům.

