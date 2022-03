„Měli jsme výborný vstup do utkání. Po prvním střídání jsme šli do vedení,“ chválil si karlovarský trenér Miroslav Závora vedení, které zajistil jeho týmu již v 1. minutě Daniel Nicklas. Posléze však otěže utkání vzali do svých rukou hráči Bulldogs, kteří dokázali během zápasu třemi góly otočit vývoj ve svůj prospěch. „Potom soupeř ukázal velkou kvalitu a zaslouženě šel do vedení 3:1. V prvních dvou třetinách byli Buldoci opravdu lepším týmem,“ uznával kvalitu brněnského výběru Závora.