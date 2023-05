Karlovarští florbalisté totiž prohrávají s kladenskými Kanonýry v baráži o udržení v Livesport Superlize 1:2 na zápasy, když Středočechům chybí k postupu v sérii, která se hraje na tři vítězná utkání, jedna výhra. Hurricáni mají za sebou náročnou sezonu, ve které vesměs usilovali o udržení mezi nejlepšími týmy Česka, když sice obsadili po základní části poslední příčku a následně padli v prvním kole play down s Českou Lípou, ale posléze dokázali ve druhém kole play down poslat do 1.ligy Otrokovice.