„Bohužel v našem kraji se tato soutěž nehraje, takže budou holky nastupovat v ústecko-liberecké části,“ říká na úvod trenér juniorského výběru Lukáš Grundler.

A o víkendu měla jeho družina pořádně napilno. V prvním duelu naskočily Karlovaračky v chomutovské hale k bitvě s tamním výběrem Florbalu. I přes bojovný výkon premiéra varskému výběru nevyšla, a nakonec z toho byla porážka 0:5.

„V prvním utkání jsme nastoupili proti hráčkám, které mají zkušenost z 1. ligy žen a extraligy žen. Zkušenost soupeře byla velmi znát, přesto musím vyzdvihnout bojovnost našich hráček, které se zápasu nezalekly, což dokazovaly hlavně v první třetině zápasu,“ chválil si Grundler nasazení svého týmu.

„Soupeři trvalo, než se s naším přístupem ke hře vyrovnal, když holky zvládly dodržovat stanovené pokyny. Díky zblokování velkého množství střel a obsazování hráček jsme v tomto utkání obdrželi nízký počet branek, což jsme v takto náročném utkání nečekali,“ prozradil Grundler předzápasové obavy, které pasovaly do role favorita domácí celek.

Ve druhém utkání 2. ligy pak nastoupily hráčky hurricanů v chomutovské hale proti FBK Wings Most a nakonec z toho byla po dobrém výkonu smolná prohra 3:4.

„Do zápasu s Mostem jsme vstoupili aktivně a vypracovali jsme si velké množství šancí, ale zradila nás produktivita,“ povídá k druhému vystoupení karlovarských juniorek kouč Varů.

Do lázní se navrátila po třinácti letech florbalová druhá liga juniorek.Zdroj: FB Hurrican Karlovy Vary/Šárka Chromcová„Soupeř využil naší aktivní hry ve svůj prospěch a využíval občasné brejky, které dokázal i proměňovat. Bylo to takové, že nedáme čtyři branky a jednu jsme dostali,“ krčil rameny nad produktivitou svého výběru trenér hurricanek.

„Ke konci zápasu jsme udělali změnu v sestavě a otevřeli jsme hru, ale otočit skóre zápasu v náš prospěch už se nám nepovedlo,“ dodává k druhému utkání trenér výběru z lázní.

„Bodově nám sice vstup do 2. ligy nevyšel, když jsme prohráli oba zápasy, ale výsledky nebyly až tak důležité. Šlo primárně o to, se rozehrát po dlouhé pauze a vyzkoušet si novou soutěž proti starším a zkušenějším soupeřkám, jelikož náš tým by stále mohl ještě nastupovat v lize dorostenek,“ uzavřel své hodnocení obnovené druholigové scény v podání juniorek Grundler.

FB Hurrican Karlovy Vary – Florbal Chomutov 0:5 (0:1, 0:2, 0:2). Branky: Vaňková 2, Reissová, Tóthová, Mlynárová; FBK Wings Most – FB Hurrican Karlovy Vary 4:3 ( 2:1, 1:1, 1:1). Branky: Bláhová 3, Schettlová – Petriková, Nguyenová, Růžičková.

FB Hurrican Karlovy Vary: Bui Nguyenová Mai Linh, Hájková Alexandra Natally, Chromcová Tereza, Kováčová Klaudie, Nagyová Kristýna, Nevšímalová Denisa, Petriková Adriana, Růžičková Monika, Saxová Klára, Stejskalová Anastázie, Sýkorová Lejla.