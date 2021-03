Karlovarská letka pod vedením zkušeného pilota Jiřího Nováka zničila soupeře z hlavního města zejména úspěšným servisem, ze kterého vytěžila úctyhodných čtrnáct es. A právě servis byl rozhodujícím faktorem první semifinálové bitvy, kterou Vary vyhrály v poměru 3:0, čímž se ujaly vedení 1:0 na zápasy.

„Perfektní výhra 3:0, velice důležitá,“ culil se spokojeně po první semifinálové bitvě karlovarský univerzál Patrik Indra, autor šestnácti bodů Karlovarska.

A měl k tomu řádný důvod. Varský výběr totiž svého soupeře zaskočil již v úvodu první sady, když si díky úspěšnému servisu vystřílel vedení 6:2, posléze 10:3. „Do každého utkání jdeme s cílem začít odvážně na servisu a co nejvíce soupeři uškodit, což se nám povedlo,“ narážel Indra na esovou smršť svého týmu v úvodu prvního setu.

Karlovarsko uspělo v první semifinálové bitvě, když vyhrálo bez větších potíží nad Lvy 3:0 na sety.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

Poté ale začaly Vary dělat chyby a hosté z Prahy je tvrdě trestali. Navíc svou stíhací jízdu přetavili ve vyrovnání 19:19, a dokonce šli do vedení 20:19, ale Karlovarsko zvládlo vypjatou koncovku prvního setu, kterou zakončil úspěšně Lukasz Wiese, jenž zajistil po výhře 25:23 svému týmu vedení 1:0 na sety. „Víceméně pak našich pár nepřesností přispělo k tomu, že se to vyrovnalo do koncovky, ale v závěru jsme možná prokázali pevnější nervy a ten první set urvali,“ oddychl si v hlase Indra.

I ve druhém setu se Karlovarsku dařilo na servisu a brzo si vytvořilo několikabodový náskok, který dokázali Lvi zredukovat na 13:10, ale to bylo z jejich strany vše. Taktovku duelu stále drželi ve svých rukou hráči Karlových Varů a po zásluze dosáhli na výhru 25:17. Svůj výkon zakončili ve třetí sadě svou volejbalovou exhibicí, když soupeři dovolili uhrát pouhých třináct bodů.

„Ve druhém i třetím setu jsme měli perfektní nástup na podání, čímž jsme soupeři odskočili na velký rozdíl bodů, a to bylo důležité, když jsme si posléze vše pohlídali,“ říká Indra, který navíc přispěl k demolici Lvů čtyřmi esy.

„Ukázali jsme, že si Praha na nás nemůže moc vyskakovat, a hlavně doufám, že to potvrdíme v Praze, kde budeme chtít nastoupit stejně tvrdě na servisu a určitě vyhrát, pro nic jiného si nejdeme,“ připomíná Indra druhý duel semifinálové série, který odehraje Karlovarsko na palubovce Lvů. Semifinálová série pokračuje ve čtvrtek 25. března od 18 hodin v Praze a následně v neděli 28. března se navrátí zpět do Karlových Varů, kde se bude hrát taktéž od 18 hodin.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Lvi Praha 3:0 (25:23, 25:17, 25:13). Rozhodčí: Činátl, Rychlík. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, libero Pfeffer (stř. Římal).

Lvi Praha: Nedeljković, Janouch, Smith, Špulák, Mihajlović, Paták ,libero Ježek (Pliasetskyi, Charvát, Skakić, Vodička).

Semifinále očima Zdeňka Sklenáře, statistika VK ČEZ Karlovarsko

V prvním a druhém setu se hrál atraktivní, útočný volejbal, kdy oba týmy útočily na vysoká procenta, takřka s minimální chybovostí. Vary ale k tomu přidaly velice koncentrovaný výkon na podání, kdy si v prvních dvou sadách připsaly jedenáct přímých bodů z podání oproti dvěma přímým bodům Lvů. Ve třetím setu se naplno projevil neustávající tlak na podání ze strany Karlovarska, kdy Lvi nebyli schopní zkrotit podání, a následně jejich útočná procenta klesla z 68 na 26 procent. Karlovarsko pak zaznamenalo sedm ze svých celkově osmi bloků právě ve třetím setu. Co se týče statistik, tak Karlovarsko zaznamenalo v útoku 34 bodů na úkor Lvů, kteří si připsali bodů 27. Přímé body z podání v poměru 13:3 a bodové bloky v poměru 8:4 byly ve prospěch Varů. Naopak více chyb udělalo v utkání Karlovarsko, a to 20, Lvi pak chybovali 19krát.