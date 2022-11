OBRAZEM: Reprezentaci dal Vanke vale. Ještě by rád titul s Vary

A nebylo divu. V prvním setu dovolila karlovarská družina soupeři pouhých čtrnáct bodů, v tom druhém pak o čtyři body více. „Musím pochválit všechny kluky, protože tak precizní, jak jsme byli ve všech činnostech, to bylo neskutečné,“ rozplýval se po jubilejní desáté výhře Pfeffer. Hosté z Kladna sice ve třetím setu vstali z mrtvých, ale na rozjetou mašinu Karlovarska to nestačilo.

„Ve třetím setu začalo Kladno vzdorovat. To jsme věděli, že asi přijde. Začali mlátit do servisu a naštěstí jsme se my zase vrátili do zápasu s tím samým, co nám fungovalo od začátku. Precizní obrana a dobré ztrátování,“ podotkl k třetímu setu šéf karlovarské kabiny.

Karlovarsko tak udrželo nejen svou extraligovou neporazitelnost, ale také tu domácí, když dosáhlo v hale míčových sportů na šestou domácí výhru. Ve středu čeká Karlovarsko druhé vystoupení v Lize mistrů, kdy se postaví právě v hale míčových sportů od 18.00 hodin italskému gigantovi Trentinu, které dorazí do lázní i s exkarlovarským Donovanem Džavoronokem.

VK ČEZ Karlovarsko – Kladno volejbal cz 3:0 (25:14, 25:18, 25:21). Rozhodčí: Jan Krtička, Matěj Dmejchal. Diváci: 782. Karlovarsko: Ihnát, Zajíček, Sasak, Weise, Weir, Keemink, libero Pfeffer (stř. Juhkami,Lamanec, Kasan). Kladno: van Solkema, Grozer, Andersen, Platačs, Seppänen, Špulák, liberoKunc (stř. Kraffer, Hýský, Fortuník).