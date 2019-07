„Pokořili jsme rekord,“ s úsměvem podotkl k nabité startovní listině kategorií dětí či dospělých ředitel SpaRunu Pavel Knára. A nebylo divu. V dětských kategoriích se prezentovalo v lázeňském městě na sto třicet závodníků, kteří postupně zdolávali trasy od 400 do 1400 metrů. Dvě stě sedmdesát se jich pak postavilo na start hlavního závodu, pro který byla nachystána závodní trať o délce 6400 metrů. „Samozřejmě jsme rádi, že o náš závod je takový zájem, který předčil naše očekávání,“ pochvaloval si Knára.

Navíc byl premiérově mariánskolázeňský SpaRun zařazen do Oberfälzer Volkslauf Cupu, tedy běžeckého seriálu, který čítá hned devět závodů. „SpaRunu se tak zúčastnilo na 170 běžců z Německa, kteří se u nás prezentovali kvalitními výkony,“ narážel ředitel na medailové umístění německých běžců. Navíc si SpaRun odbyl jednu velkou premiéru, když v rámci doplňkové akce byl na tamní kolonádě nachystán Movomal 2019, běžecký závod, pouliční umění a foodfestiválek pod jednou střechou.

„Určitě se bylo na co dívat, ať už to byly výstupy akrobatek či flašinetáře a k tomu skvělé jídlo,“ poukazoval Knára. Vše odstartovala oblíbená běžecká melodie Vltava, kterou naživo obstaral Západočeský symfonický orchestr v čele s Milanem Muzikářem, který se tradičně chopil i startovního výstřelu.

„I když počasí bylo naprosto šílené, běžcům však nevadilo a závod se vyvedl po všech stránkách,“ připomněl Knára dešťové přeháňky, které sedmý ročník závodu doprovázely.

V hlavní kategorii mužů ovládl závod stylem start – cíl německý běžec Max Betsch, na kterého ztratil v cíli necelou minutu Jakub Coufal, běžecký bronz pak připadl dalšímu německému běžci Andreasi Hechtovi. V kategorii žen tvrdila běžeckou muziku Anežka Ševčíková, když druhou příčku obsadila Eva Slavíková a třetí místo pak brala Štěpánka Brožková.

„Nejlepší běžci si odnesli vouchery na luxusní pobyty v hotelech v Mariánských Lázních, sudy piva a další zajímavé ceny, které jim v rámci slavnostního vyhlášení předával poslanec Parlamentu České republiky Petr Třešňák,“ upozornil ředitel.

SpaRun si připsal na konto v rámci sedmého ročníku jeden dojemný moment, když s ortézou dolní končetiny absolvoval celý závod Helmut Philipp. „Byl to dojemný moment celého závodu. Při doběhu do cíle závodu se v cílovém prostoru shromáždilo přes pět set lidí a svými hlasivkami a potleskem vytvořili běžci nezapomenutelný zážitek, který některým z nich vháněl slzy do očí,“ ohlédl se za velkým momentem sedmého ročníku Knára.

„Chtěl bych poděkovat všem partnerům, sponzorům, městu Mariánské Lázně, městské policii, Policii České republiky a všem, co se nějakým způsobem podíleli na pořádání sedmého ročníku. Bez jejich pomoci by to nešlo,“ dodal Knára.

7. ročník SpaRun Mariánské Lázně

Absolutní pořadí TOP 10

Kategorie muži, 6.400 metrů: 1. Max Betsch (LAUFTRAINING.com, 00:20:25), 2. Coufal Jakub (WITTE Bike Team, 00:21:16), 3. Hecht Andreas (DJK Weiden, 00:21:28), 4. Sedněv Radek (Triatlet Karlovy Vary, 00:21:53), 5. Kožák Tomáš (SC Start Karlovy Vary, 00:22:26), 6. Kožák Milan (SC Start Karlovy Vary, 00:22:26), 7. Filingr Aleš (AK Most, 00:22:42), 8. Špindler David ( 00:22:49), 9. Šlajs Petr (Plzeň, 00:22:53), 10. Škrla Vojtěch (00:23:08).

Kategorie ženy, 6.400 metrů: 1. Ševčíková Anežka (TJ Klášterec, 00:24:30), 2. Slavíková Eva (00:25:35), 3. Brožková Štěpánka (WITTE Bike Team, 00:25:43), 4. Franziska Schneider (LAUFTRAINING.com, 00:26:18), 5. Dvořáková Petra (AC Čáslav, 00:26:28), 6. Frenzel Brigitte (TSV DETAG Wernberg, 00:26:31), 7. Kristenová Nela (Triatlet Karlovy Vary, 00:27:08), 8. Pivcová Petra (Mariánské Lázně, 00:27:08), 9. Hejnicová Eva (ACES TEAM Karlovy Vary, 00:27:12), 10. Kůsová Lenka (Triatlet Karlovy Vary, 00:28:32).